Preocupación por la venta del 51% de Aliseda al fondo Blackstone

Durante estos meses se han confirmado otros movimientos relacionados con la división inmobiliaria del Banco Popular que han sembrado cierta preocupación. El más importante es la decisión del Banco Santander de vender el 51% de Aliseda y sus activos al fondo de inversión Blackstone. Una de las personas directamente afectadas, el concejal de Facenda de Bueu, José García Cuervo, que admite que esa decisión del nuevo propietario del Popular inquieta entre el más de medio centenar de vecinos que están reclamando el reconocimiento de sus propiedades. "La venta no se hará efectiva hasta el primer trimestre de 2018. No obstante también tenemos la tranquilidad del documento escrito y firmado por los responsables territoriales de Aliseda, en el que reconocen que nuestras parcelas no coinciden con las de la subasta", subraya el concejal del gobierno local de Bueu.

Ahora esperan que tras la petición expresada por el banco a los abogados la solución pueda formalizarse en breve.