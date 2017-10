El Concello trasladará los puestos del mercadillo de O Sinal para frenar el deterioro de la alameda

Los comerciantes del mercadillo ambulante que se instalan los viernes en O Sinal se encontraron ayer con la prohibición de circular con sus vehículos por los pasillos interiores de la alameda para "evitar o deterioro continuo" del pavimento, según figura en una resolución de la Alcaldía cuyas copias fueron entregadas a última hora de la mañana a los vendedores por agentes de la Policía Local. En el escrito, firmado por Xosé Manuel Pazos tras reunirse con las concejalas de Obras e Servizos y Desenvolvemento Local, Mercedes Giráldez y Ánxela Vizoso, y con el jefe de la Policía, Alberto Agulla, también se les comunica que la intención del Concello es reubicar estos puestos en el entorno de la plaza de abastos y de los jardines de Félix Soage, aunque mientras ese traslado se concreta se les habilitará un emplazamiento "provisional" para sus puestos y vehículos en la explanada próxima al parque infantil y las pistas deportivas de O Sinal.

No es el primer intento del gobierno cangués de "reordenar" el mercadillo concentrando los puestos y liberando de esa actividad la alameda nueva, pues se acumulan quejas y partes municipales por el deterioro del pavimento y averías en las canalizaciones de diversos servicios debido al "tránsito de vehículos pesados" por una zona concebida para el paseo peatonal. La resolución de la Alcaldía alude al artículo 4 de la Ordenanza Municipal de Venda Ambulante, donde se indica que "o Concello poderá modificar o emprazamento do mercado por causa de forza maior, por interese xeral ou municipal [...]", siempre que el recinto de destino reúna "as condicións de limpeza, hixiénicas e sanitarias axeitadas á actividade e sexa de doado acceso para vendedores e compradores". Algunos de los afectados ya han manifestado su malestar por esta medida "provisional", pues consideran que la explanada anexa al parque infantil y a las pistas deportivas quedan " a desmano" y afectaría negativamente a las ventas, por lo que instan a "estudiar alternativas" menos perjudiciales.

El requerimiento del alcalde a los ambulante de O Sinal viene precedido de un informe de la Concellería de Obras e Servizos solicitando "que se trasladen no menor prazo de tempo posible os postos de venda instalados nos Xardíns do Sinal cara ao entorno da praza de abastos e xardíns de Félix Soage para evitar o deterioro da zona", y que se prohiba la circulación de vehículos por los jardines públicos, "habilitando, se é preciso, unha zona de carga e descarga nas proximidades en vía pública durante a celebración do mercado ambulante".

A los afectados no parece disgustarle esta última opción, la de "reservar para nuestros vehículos, los viernes, la franja de aparcamiento" del Paseo de Castelao que se sitúa frente a sus puestos, lo que les permitiría acceder a ellos sin necesidad de transitar por el paseo ni de grandes desplazamientos, apuntan algunos de los interesados, que inciden en la baja rentabilidad de sus negocios por las escasas ventas y elevados impuestos y piden al gobierno tripartito que sea "consciente de la situación" y busquen soluciones que contenten a todos.