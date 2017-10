El PP denuncia la inacción del tripartito local, al que culpa de la invasión de fecales

El Partido Popular denuncia la inacción y señala como único culpable de lo que sucede en Aldán al gobierno municipal. El portavoz del PP, Rafael Soliño, afirma que no es que los miembros del gobierno hubieran defecado directamente en la playa, sino que es el abandono de las redes municipales de alcantarillado y de pluviales.

Asegura el concejal que el domingo por la tarde la Plaza de la Constitución sufrió una inundación de heces y que en el lugar estaban la Policía Local, Protección Civil y miembros de la empresa concesionaria del agua. Soliño manifiesta que hubo inacción del gobierno porque el miércoles, con la marea baja se pudo retirar gran parte de los vertidos y no se hizo, por lo que la marea alta se los llevó mar adentro, con el perjuicio que supone para la pesca y la calidad de la ría.

Soliño dice que el gobierno es culpable porque un vertido de estas dimensiones no se produce ni por una vivienda ni por un local ni por los yates, sino por alcantarillado público del que es titular el Concello y el gobierno tiene responsabilidad de mantenerlo. No duda en calificarlo de atentado medioambiental con serios perjuicios al sector pesquero de la ría de Aldán y pregunta quién va a compensar a las mariscadoras que tuvieron que parar de faenar estos días.

También sostiene Rafael Soliño que si el vertido saliese de una casa o un grupo de casas saldría todos los días si está en contacto con las pluviales, por lo que considera desmontada la teoría que mantiene el gobierno local.

Rafael Soliño asegura que se ofrece como mediador entre los miembros del gobierno para que fluya el diálogo entre ellos y no se vuelva a repetir que unas concejalías se enteran del problema y otras no. Dice que el tripartito es un gobierno local que se esconde, que no asume sus responsabilidades. "A ver si vamos a tener que llamar a Paco Lobatón o a Colombo para averiguar la procedencia del vertido, que no es esto un caso de Iker Jiménez, es que el Concello no mantiene sus canalizaciones en condiciones", sostiene.