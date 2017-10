El PP propone un "plan de musealización" de petroglifos, comenzando por tres en Darbo

Cangas alberga un importante legado de petroglifos que buena parte de la población desconoce y que las administraciones públicas deben poner en valor. Bajo esa premisa, y el deterioro progresivo de esas manifestaciones de arte rupestre, el grupo municipal del PP propone al Concello elaborar un plan de actuación para su "posta en valor e musealización", cuya primera fase abarcaría tres de los más importantes petroglifos ubicados en la parroquia de Darbo: Laxe da Chan, en el lugar de Castelo; Pinal do Rei, junto a los institutos María Soliño y Monte Carrasco; y As Abelaires, situado en las inmediaciones del complejo medioambiental y del "punto limpo" de A Portela.

Los populares han presentado una moción, para su debate plenario, instando a habilitar una partida económica en los presupuestos municipales de 2018 para ese fin, "ben sexa a través de fondos propios ou de outras administracións", expone su portavoz José Enrique Sotelo. En el tercer punto de la propuesta de acuerdo que se traslada a la Corporación se demanda al gobierno tripartito una implicación permanente en la conservación y puesta en valor de estos yacimientos arqueológicos, "efectuando anualmente un mínimo mantemento que impida o seu progresivo deterioro", abundan.

Los petroglifos, palabra que proviene de los términos griegos petros (piedra) y glyphein (tallar), son diseños simbólicos grabados en las rocas, realizados desgastando su capa superficial, según la definición académica. Muchos fueron hechos por los hombres del período neolítico y son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10000 antes de Cristo y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. "En xeral, os motivos que máis se repiten na península do Morrazo, como no resto de Galicia, son as cazoletas de diversos tamaños e as combinacións circulares", mientras que los petroglifos de ciervos o caballos (zoomorfos), así como de figuras humanas (antropomorfos) son más escasos, expone Sotelo, que incide en el significado "máxico-relixioso" de esas expresiones, relacionadas con temas como la caza o la fertilidad.

"Por sorte, en Cangas temos un importante abano de petroglifos", celebran desde el Partido Popular, y destacan entre los más importantes los de Outeiro do Río Loureiro, en Aldán; Moguelos y Monte do Facho, en Donón, "pero sobre todo os de Laxe da Chan, Pinal do Rei e As Abelaires, en Darbo". Este último, de gran superficie, fue puesto en valor hace tres lustros por la Mancomunidade, a instancias de Patrimonio Cultural de la Xunta, aunque "lamentablemente, ás veces é un almacén de lixo", lamentan. En el de Laxe da Chan, en el lugar de Castelo, hace una década se realizó una actuación a cargo del Concello, la Diputación y la Comunidade de Montes de Darbo, aunque actualmente carece "dun mínimo mantemento". Y el de Pinal do Rei, en Monte Carrasco -que presenta composiciones circulares y motivos zoomorfos y antropomorfos que parecen representar escenas de caza-, "está no máis puro abandono".