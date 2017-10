Los portugueses Moonshiners actúan hoy en el Aturuxo

El grupo portugués Moonshiners ofrece hoy un concierto en la sala Aturuxo de Bueu. Su música incluye ecos de blues y country, armónicas estridentes y riffs explosivos. En 2015 grabaron su primer disco, "Good news for girls who have no sex appeal" y en este 2017 tocan por primera vez fuera de Portugal, como en el festival Eurosonic (el mayor certamen profesional de música europea). El concierto de hoy en el Aturuxo -dentro del ciclo Artistas en Ruta- será a partir de las 20.30 horas y las entradas cuestan 4 y 6 euros.