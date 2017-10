Un otoño caliente, con mucho teatro

Aunque no lo parezca por el tiempo, el otoño hace días que está entre nosotros. El concejal de Cultura del Concello de Cangas, Héitor Mera, presentó ayer la programación de esta estación para el Auditorio Municipal, en la que destaca la actuación del Teatro do Morcego, el Concerto do Nadal y el homenaje a Fina Acuña.

El Auditorio de Cangas acogerá en esta temporada de otoño 22 actividades, entre teatro, música, cine, danza y presentaciones varias.

La temporada empieza fuerte con la compañía Teatro do Morcego, que presenta su obra "House desaforado" y que los entusiastas de Celso Parada podrán ver ya este fin de semana. La primera sesión será el viernes, a las 21.00 horas y la segunda el sábado, a la misma hora.

El día 4 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Adicam. Está previsto un gran homenaje a la fallecida presidenta y fundadora de Adicam, Fina Acuña. El acto tendrá lugar a las 18.00 horas. Antes, el día 20 de octubre Cine Club Cangas proyectará una película en versión original a las 21.00 horas. Al día siguiente la Compañía de Nelson Quinteiro presenta "Novecento Cabaret.

Para el sábado, 28 de octubre, está previsto que la compañía de teatro Dance Company presente la obra "Los 4 elementos. Se trata de un espectáculo de danza de una incipiente compañía afincada en Vigo. En este espectáculo hay que destacar que lo totalidad de la recaudación se destinará a la ONG TEAVI (Asociación de Trastornos do Espectro Autista). El cine regresa el viernes, 3 de noviembre, a las 21.00 horas en el Auditorio.

Para el 9 de noviembre se fijó la representación teatral del grupo "A Cepa" que repetirá al día siguiente con la proyección "María Soliño", El día 11 de noviembre "Mofa & Befa regresan al escenario de Cangas. con la obra "Cráneos Privilexiados", una genial frase de Valle Inclán que aparece en su novela "Luces de Bohemia". El 17 de noviembre, de nuevo cine, y el 18 la Banda de Música de Belas Artes ofrecerá el tradicional concierto de Santa Cecilia que antes realizaba en la ex colegiata de Cangas. El coro y la banda interpretarán un repertorio de bandas sonoras de películas, mientras que sobre una pantalla se proyectarán imágenes de esas películas.

La compañía " La Tropa Produce" presentan "Vooyerur" en el Auditorio de Cangas el día 2 de diciembre, para el 5 está previsto que la Escola de Danza Maite Quiñones presente su "Festival Solidario Entreculturas" y el día 15 de diciembre, la Escuela Municipal de Música de Cangas presenta el "Concierto Pitufo". Para el día 16 de diciembre la Diputación Provincial de Pontevedra organiza la "Gala do ano do Patrimonio" y se podrá ver a las 20.00 horas. El festival de la Asociación de padres de minusválidos psíquicos de O Morrazo (Aspansim), a las 20.00 horas. Será el día 21, a las 20.00 horas cuando el Conservatorio Profesional y la Escola de Música ofrecerán el Concerto do Nadal.