Más de 120 afectados por gastos hipotecarios firman la reclamación al Banco de España

Más de la mitad de los 220 afectados que presentaron reclamaciones en Bueu para la devolución de gastos hipotecarios a través de la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) suscribieron ayer el documento para elevar sus quejas ante el Banco de España. Lo hicieron tras acudir a la convocatoria realizada por el Concello en el Centro Social do Mar, que sirvió para informarles del proceso que se va a seguir a partir de ahora y para recabar la documentación de quienes quieren reclamar al Banco de España.

En total fueron unas 120 las personas que ayer firmaron la petición, que se unen a las que ya lo hicieron en los días previos y a las que todavía pueden hacerlo durante la próxima semana acudiendo a la oficina de la OMIC. Es más, la cifra de 220 afectados posiblemente se incrementará, habida cuenta de que el departamento municipal continúa recibiendo solicitudes por parte de vecinos que quieren reclamar las cantidades abonadas a los bancos por gastos hipotecarios, y a las que tienen derecho tras la sentencia del Tribunal Supremo del año 2015.

La reunión tenía como objetivo agilizar el proceso ante la gran cantidad de afectados. Así, los que acudieron a la cita recogieron a la entrada el documento y, tras escuchar la charla informativa, lo devolvían firmado para que la OMIC se remitan todas las reclamaciones. A partir de ahora el Banco de España tendrá cuatro meses para responder, si bien desde la OMIC apuntan que el volumen de trabajo que tiene hace que el plazo sea insuficiente y comunique a los interesados la ampliación del mismo antes de resolver.

En caso de que el Banco de España no dé la razón a los afectados o que los bancos no cumplan con su dictamen, el Concello de Bueu planteará una demanda colectiva. El regidor buenense, Félix Juncal, anunció ayer que el concello asumirá la gestión, por lo que no le supondrá coste alguno a los afectados.

La OMIC de Bueu tramitó en su momento 220 reclamaciones ante las entidades bancarias, que únicamente consideraron nueve de ellas y con cantidades devueltas irrisorias, apenas 3.500 euros entre todas ellas. El resto de ellas fueron denegadas.