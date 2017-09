Cangas da luz a los "Cinemas ocultos" con una quincena de títulos en ocho días de proyecciones, desde el viernes

"Cinemas ocultos", un ciclo organizado por el Cine Club Cangas y la Asociación Cultural Xiria que busca dar visibilidad a los trabajos cinematográficos más desconocidos o de complicada distribución, regresa este viernes al Auditorio con la proyección de una quincena de títulos entre largometrajes, cortometrajes, documentales y animación. El ciclo se abre con el documental "Deixando atrás" y del corte de ficción "Paso a paso", ambos realizados por alumnado del Ceip A Rúa con apoyo de cineastas y profesoras, seguidos del documental "Esquece Monelos", dirigido por la gallega Ángeles Huerta, y se prolongará hasta el 7 de octubre en el Auditorio, en sesión doble.

El sábado, día 30, la programación incluye sesiones a las cuatro de la tarde y a las nueve de la noche. En la primera se proyectará "A vida de Calabacín", un niño valiente que después de perder a su madre tiene que ingresar en un hogar de acogida, y en la segunda, "La delgada línea amarilla", una producción mexicana que narra el viaje de cinco hombres contratados para pintar la línea divisoria de una carretera. El domingo será el turno de "El secreto de Amila" (animación, 18.00 hs.) y "El Rayo" (21.00 hs.), dirigido por Fran Araújo y Ernesto de Nova que relata las peripecias de Hassan, un emigrante marroquí que lleva 13 años en España y pierde su trabajo.

El lunes día 2 de octubre se dedica al miniciclo "Galicia en curta", con la proyección de cuatro cortometrajes: "Todo por Galactus", dirigido por José Araújo y Rodrigo Lamoso y que aborda, en una cena de cuatro comensales, la hipótesis de viajar en el tiempo y matar a Hitler cuando aún era un bebé; "Aysha", dirigido por Fon Cortizo y que mira poeticamente hacia la "primavera árabe" a través de su protagonista; "Viaxe a Pés", de Khris Cembe, que emprende un viaje nocturno en tren con un indeseable en el compartimento; y "Decorado", de Alberto Vázquez, sobre el deterioro de una relación y cómo afecta al mundo que la rodea.

La XIII Semana de Cine de Cangas proyectará en días siguientes "Alegría tola" (martes 3), que aborda la historia de dos pacientes de una institución psiquiátrica; y el miércoles 4 una sesión de cine y música en directo de Olga Brañas con "O moderno Sherlock Holmes", dirigida por Buster Keaton en 1924. El cartel de "Cinemas ocultos" se completa con "Querida Gina", dirigida por Susana Sotelo; los cortometrajes realizados por alumnado del IES As Barxas "Cabelos de batalla", "Ariadna quere ser Teseo" y "Mi hermano" (viernes 6), previos a la proyección de "Your name", de Makoto Shinkai, y "O cohete", de Kim Mourdant (jueves 5), así como "Meigallos" y "O clásico" (sábado 7).