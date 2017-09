La Xunta da espaldarazo al PXOM de Bueu y Mato firma hoy en el Concello la aprobación

El Concello de Bueu acaricia por fin uno de los hitos más perseguidos por las corporaciones municipales de las dos últimas décadas: la aprobación de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un instrumento urbanístico para articular el desarrollo del municipio y que viene a sustituir a las Normas Subsidiarias, en vigor desde 1986. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha dado ya su visto bueno al documento presentado a principios del verano y hoy se celebrará el acto oficial en el que se formalizará la aprobación definitiva. Será a las 12.30 horas, en el salón de plenos municipal con una firma en la que estará la titular de la consellería, Beatriz Mato, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal. Después solo quedará la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

El primer avance del PXOM de Bueu data del año 2001, aunque el documento a lo largo de estos 17 años ha sufrido numerosos cambios. Su redacción ha estado condicionada por los numerosos cambios en la Lei do Solo de Galicia, la aprobación de normativas más restrictivas para la construcción en la costa o instrumentos urbanísticos como el Plan de Ordenación do Litoral (POL). No menos importante fue el "pinchazo" de la burbuja inmobiliaria, que como han reconocido en varias ocasiones desde el gobierno local, alivió la presión especulativa. "Se pudo trabajar de manera sosegada", admiten.

El Concello de Bueu también tuvo que lidiar con los problemas económicos que conlleva un trabajo de esta envergadura e incluso tuvo que licitar por segunda vez, en el año 2010, el contrato de redacción del plan. Por segunda vez ganó Oficina de Planeamento, que ya fue la encargada de redactar las Normas Subsidiarias, y que tuvo que actualizar el trabajo que ya tenía hecho hasta el momento.

El pleno de Bueu aprobó inicialmente el PXOM en julio del año 2013 con los votos favorables de BNG, PSOE y Anova y la abstención del PP. A partir de ahí comenzó un largo periodo para recabar más de una veintena de informes y autorizaciones sectoriales de distintas administraciones. Un camino espinoso puesto que algunos dictámenes, como el e Augas de Galicia y especialmente el de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se demoraron más de un año. Finalmente en marzo de 2016 el PXOM volvió al pleno municipal para el trámite de aprobación provisional, donde ya no hubo el mismo grado de acuerdo que en la inicial. Esta vez respaldaron el plan el BNG y ACB-SON, el PSOE votó en contra y el PP se ausentó para evitar su voto en contra. Fue un paso casi a contrarreloj: si se tardaba más tiempo el planeamiento quedaría afectado por la nueva Lei do Solo y habría que retrotraer los trabajos a una fase inicial.

Desde entonces ha tenido que pasar un año y medio hasta llegar a la aprobación definitiva, que es competencia de la Consellería de Medio Ambiente. El alcalde y el edil de Urbanismo, Martín Villanueva, entregaron toda la documentación a finales de mayo y pocas semanas después la Dirección Xeral de Urbanismo requirió al gobierno local que completase el expediente puesto que faltaban algunos documentos e informes. Antes de concluir el año 2016 se subsanaron los errores detectados y a partir de ese momento comenzó propiamente el trabajo de revisión del PXOM.

El pasado mes de marzo Urbanismo volvió a enviar un requerimiento al ayuntamiento, esta vez para solicitar algunas correcciones y que se justificasen algunas de las cifras del planeamiento, como la construcción de 3.200 viviendas de aquí al año 2039. No obstante, ese informe ya validaba la inmensa mayoría del contenido del Plan Xeral y solo requería a mayores un nuevo paso por el pleno, que se materializó en junio. Ahora el PXOM de Bueu por fin está listo para su aprobación definitiva y entrada en vigor.