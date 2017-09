Otros 50 vecinos se apuntan al compostaje en Cangas, que ya lo nota en el recibo de la basura

"Este verán tense reducido a factura do lixo en comparación co verán do ano pasado, e ten que seguir baixando como indicativo de que cada vez reciclamos máis". La promoción de la separación en origen, el reciclaje y el compostaje entre los ciudadanos ya se deja notar en la factura por la recogida y tratamiento de residuos que se envían a Sogama desde Cangas, según asegura la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, pero el gobierno local confía en que ese importe se reduzca incluso a la mitad a medio plazo con una mayor sensibilización y dotación de recursos. La edil participó ayer en un acto de entrega de 50 nuevos composteros individuales, que se suman a los 100 que ya fueron repartidos en dos tandas anteriores, un material que aporta Sogama y que se complementa con charlas por parte de técnicos de la Xunta para darle uso de forma eficiente: "Que podemos reciclar deste xeito?, cando temos o compost listo para utilizar?, que ferramentas podemos usar?", son algunas de las cuestiones a las que se da respuesta.

La charla de ayer es la novena que se realiza en Cangas llamando a participar en el compostaje. "Na actualidade, o noso Concello gasta algo menos de 800.000 euros na recollida e queima de lixo", señala Castro,que valora los avances en la concienciación de los ciudadanos, sobre reciclaje selectivo, reutilización y compostaje, aunque confía en que los resultados mejorarán aún más a partir de noviembre, con un plan municipal de residuos que contempla la redistribución de colectores y la ampliación del los destinados a la recogida selectiva.