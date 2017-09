El concello renueva la imagen de los jardines de María Eugenia

El Concello de Bueu continúa con las actuaciones para la renovación de la imagen de los jardines de María Eugenia, una zona que ayer recibió la visita del alcalde buenense, Félix Juncal, y de la concejala de Promoción Económica y Turismo, Silvia Carballo. El último de los trabajos ha sido el pintado en blanco de una treintena de bancos, y próximamente se acometerá la renovación de las luminarias por otras de tipo LED, que permitirán un mayor ahorro energético. Además, en los próximos meses se contempla la licitación del proyecto de renovación de los parques, en el cual se incluirá una renovación integral del parque situado en estos jardines. Juncal recordó asimismo que en la entrada de la playa de Banda do Río se construyó recientemente una pasarela de acceso.

Astillero

Por otra parte, la empresa adjudicataria de la primera fase de la rehabilitación de la carpintería de ribeira de Banda do Río está tramitando la autorización para la retirada del amianto, un proceso que se iniciará en dos o tres semanas. Coviastec también está realizando diferentes gestiones a fin de que cuando comience la obra la misma pueda avanzar con celeridad. Juncal manifestó que "estamos ilusionados con esta actuación, que recuperará o valor etnográfico do estaleiro e do que esperamos que todo o pobo de Bueu se sinta orgulloso".