Gonzalo Caballero mantiene hoy un encuentro con los socialistas en Cangas

Gonzalo Caballero, hombre fuerte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Vigo, mantendrá un encuentro hoy con los socialistas de Cangas en la sede que esta agrupación tiene en la calle Noria. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas y está prevista la presencia del secretario xeral local, Alfredo Iglesias, así como un elevado número de miembros de su ejecutiva. Pedro Sánchez ganó en Cangas y en Moaña en las elecciones que hubo a secretario provincial, dando la sorpresa.

En Moaña, la mayoría de los socialistas están con Pedro Sánchez y, por lo tanto, con Gonzalo Caballero; no así en Cangas, donde la cosa está algo más repartida. Aún hay miembros de la ejecutiva socialista local que no ven con buenos ojos ni a Gonzalo Caballero ni tampoco a Pedro Sánchez y el distanciamiento entre las partes, a medida que pasa el tiempo, es cada vez mayor. Hay heridas en el Morrazo que no están cerradas.