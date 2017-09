Solo niños en los buses integrados

El primer día del nuevo transporte integrado, que la Xunta pone en marcha en Moaña con la intención de compartir hasta 10 líneas de autobús escolar con los usuarios regulares, resultó un fiasco. Y es que ningún usuario se subió a los autocares ni esperaba en las marquesinas de las dos rutas que parten de los colegios Seara y Reibón. La primera atraviesa el centro hasta O Con. La segunda sube hasta A Fraga por la carretera de Meira de Arriba. La entrada el viernes de este servicio desde Domaio a los institutos y una necesaria reorganización de horarios pueden hacer atractivas estas rutas.

El comienzo escolar en Moaña trajo como principal novedad la puesta en marcha del transporte integrado. Se trata de rutas de autobús compartidas de modo que cualquier vecino pueda hacer uso de las mismas desde las paradas habituales. Compartirán de esta forma el autobús con los escolares y sus cuidadores. Moaña es el único municipio de la comarca que cuenta con estas rutas a partir de este mismo curso. El primer día, y a la espera de que el viernes comiencen los institutos con cuatro líneas compartidas cada uno, se pusieron en marcha dos recorridos de este estilo, uno entre A Fraga y el CEIP Reibón -bajando desde Meira de Arriba- y otra entre O Con y el CEIP Seara, que atraviesa las céntricas calles Ramón Cabanillas, Daniel Castelao, y Concepción Arenal.

Tanto en las idas como en las vueltas los estudiantes no tuvieron que compartir autobús con ningún usuario. Y es que los conductores no recogieron a ningún viajero más allá de los alumnos. El desconcierto era también bastante grande en esta primera jornada. El director del IES Reibón aseguró que no había recibido la notificación de este cambio desde la Xunta. Los conductores también se tuvieron que organizar en la misma mañana y las cuidadoras que acompañan a los pequeños y les ayudan a subir y bajar de los autobuses no eran tampoco conocedoras de que compartirían líneas con un ruta general.

Desde el CEIP Seara, el autobús con la ruta O Con 2 fue el elegido para atender también a los viajeros que esperasen en la marquesina. Y es que se encontraba menos ocupado, con solo seis niños.

El conductor arrancó con los seis pequeños pasadas las 14.15 horas. Poco a poco atravesó todas las paradas regulares en las que ya podrían esperar viajeros. La primera marquesina fue la de la iglesia parroquial de O Carme; la siguiente la del cruce de A Canexa; le siguieron O Portal do Almacén, Daniel Castelao, A Mosqueira, la Praza de Abastos y la Casa do Mar. En ninguna de ellas había nadie esperando por esta ruta circular que atravesó todo el casco urbano moañés.

El conductor solo se detuvo en A Mosqueira y la Praza de Abastos para que se bajasen los seis niños que partieron en el autobús desde el propio colegio.

"No sabía lo de las rutas integradas. Solo espero que no suponga un problema para los pequeños", explicaba la cuidadora de este recorrido.

Desde los colegios indican que los problemas serán mínimos si se consigue organizar correctamente estas rutas. Los conductores de autobús explicaron que buena parte de los coches de transporte escolar en Moaña tienen bastantes plazas libres, así que la falta de espacio no sería un inconveniente.

Desde la compañía que se encarga de la mayoría del transporte a centros educativos en Moaña, Monbus, explican que es lógico que no tuviesen usuarios ayer, pues los vecinos aún no conocían estas rutas ni los horarios. Aseguran además que, una vez que empiecen los institutos este viernes y los problemas iniciales estén resueltos, será necesario pactar con Mobilidade una reorganización de estas rutas integradas, para buscar las que puedan tener más usuarios.

En total Moaña contará con 10 líneas integradas este curso, según el nuevo plan de transportes. El viernes arrancarán cuatro conectadas con el instituto A Paralaia y otras cuatro con el IES As Barxas.

La ruta que a priori contará con más usuarios es la de Domaio, después de que desapareciese la ruta regular de San Lourenzo de las 9.30 horas. Coincidirán justo con unos autobuses que traen a los institutos a alumnos de esta parroquia y que suelen tener una alta ocupación, por lo que no serán muchos los asientos que queden libres para los viajeros regulares.