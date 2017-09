El PP, a vueltas con el contrato con Enmacosa

El concejal del grupo municipal de Cangas, Jesús Graña, denuncia que la contratación de la empresa Enmacosa para inspeccionar las atracciones de las fiestas se realizó después de que hubiesen llegado las mismas, "lo que significa que empezaron sin ningún tipo de control, ¡Menuda previsión!".

También manifiesta este edil que ahora aparece documentación relativa a la fiesta de años anteriores, en las que se comprueba que, por una parte, no estaba todo pagado, y, por otra, la invitación personal por parte del concejal a tres empresas para la promoción del recinto ferial en las naves de Ojea. Jesús Graña recuerda que el edil de Cultura, Héitor Mera, aún no contestó a ninguna de las preguntas realizadas el pasado año en relación con las fiestas. Por lo que respecta a los impagos, Jesús Graña manifiesta que se está pagando a un trabajador municipal por los servicios extraordinarios realizados fuera de jornada laboral durante las fiestas de 2015 y 2016, "por lo tanto no estaba todo pagado, como le gustaba presumir al concejal de Cultura. También es llamativo que el pago se realice por resolución de Alcaldía, levantando un reparo de Intervención de fecha de 10 de junio de 2017.