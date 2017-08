Dudas sobre si el ahorro amortizará la inversión

Los informes no son desfavorables, pero Secretaría considera que hay que justificar en el expediente el motivo por el cual no se divide el contrato en lotes. Por lo que respecta al informe de Intervención, se fiscaliza de conformidad el expediente "ao non existir evidencia para a emisión de informe desfavorable", pero plantea dudas.

Considera que los importes consignados en los presupuestos de 2017 para financiar los gastos del suministro eléctrico, serían suficientes para cubrir el gasto del contrato que al superar el 10% de los recursos ordinarios del Concello, debe de aprobarse en el pleno. Eso sí, advierte de que el Concello debería de pedir autorización del organismo de tutela financiera en vista del ratio de endeudamiento que ostenta (supera el 75% de los ingresos corrientes y está por debajo dekl 110 de los ingresos corrientes). De igual forma y respecto a la valoración económica del precio ofertadado, el Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía IDAE propone en su modelo para el contrato mixto del servicio de iluminación exterior, una valoración de costes de 45 euros por cada punto de luz para las instalaciones de más de 3.000 puntos de luz. En el contrato de Cangas, el precio por punto de luz sale a 104, 49 euros, "prezo que parece excesivamente diferente do recomendado polo organismo estatal". Explica que según este precio del IDAE, el contrato estaría alrededor de los 260.235 euros teniendo en cuenta que en Cangas hay 5.783 puntos de luz.

Añade que de acuerdo al pliego, el importe total de consumo anual de Cangas por el alumbrado exterior es de 4.540.592 KWH y el importe mínimo de reducción de consumo garantizado es de 984.595 KWH , por lo que tomando un coste medio de 0,12 euros se obtendría un coste anual de 544.871 euros, uno mínimo de 118.145 euros y un ahorro anual de 426.725 euros. Señala que no cubrirían la amortización de la inversión en los términos que se plantea, ya que serían 444.170 euros anuales (resultantes de la divisón del total de 3,5 millones entre los 8 años de vigencia).