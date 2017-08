Siguiendo las millas del Apóstol

Quien piense que el Camino de Santiago solo puede trazarse a través de sendas de tierra está muy equivocado. No es lo más habitual pero desde hace poco menos de una década su aceptación está in crecendo. Se trata de una ruta marítima por la Ría de Arousa: la Traslatio Xacobea. Y como ruta de peregrinación que es también cuenta con su particular vigilancia, el Corvo Marino -una embarcación de la Guardia Civil de Pontevedra con 18 metros de eslora y capacidad para seis efectivos-. Su misión es la de controlar y en ocasiones acompañar a las embarcaciones de recreo o de empresas que se decdican a trasladar a los caminantes que optan por esta alternativa al monte o terreno firme.

La salida de esta desconocida pero enigmñatica ruta parte desde el puerto de O Grove, discurre por el cauce del río Ulla y termina en Pontecesures. La vinculación del Apostol con estas aguas arousanas también es narrada por los guías a bordo de las embarcaciones, y datan de un momento clave en la perpetuación del santo: la historia dice que fueron estas aguas las que trasladaron los restos mortales de Santiago del Mayor hasta su desembarco en Padrón. Esta ruta marítimo fluvial, según cuenta la leyenda, fue la que siguió la milagrosa barca de piedra en la que sus dos discípulos predilectos trasladaron los restos del Apóstol Santiago desde Palestina a la antigua Iria Flavia (Padrón, A Coruña).

El paso, a vista de pájaro

Y como no podía ser de otra manera, y para abarcar un mayor terreno y rapidez en la actuación si fuera necesario, la Guardia Civil también cuenta con una Unidad de Helicópteros encargada de vigilar desde el aire las sendas por las que trascurre el Camino. Su vigilancia no es diaria, pero si lo suficientemente constante para controlar y auxiliar a sus compañeros de tierra si fuese necesario.

Este helicóptero de vigilancia tiene su base en un helipuerto de A Coruña, pero se desplaza dsiempre que el deber lo llama. Su labor es fundamentalmente de prevención o advertencia ante posibles ataques o destrozos al medio ambiente y, al igual que el escuadrón de Caballería o el grupo del Seprona, su trabajo ante los incendios es básico.