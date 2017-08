Juncal sigue a la espera del proyecto para humanizar el vial de A Roza

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, confirma que todavía no ha recibido el proyecto de la Diputación para la humanización del vial de A Roza, en la parroquia de Beluso, en donde el organismo provincial iba a construir unos pasos de peatones sobreelevados, conocidos como "lombos", dentro del Plan Móvese, que los vecinos impidieron mientras no se urbanizara la carretera. Eso ocurrió a finales de julio y el alcalde dice que lo que lo que había acordado con los vecinos aquel entonces era pedir a la Diputación que suspendiera la construcción de estos dos "lombos" y presentara un proyecto técnico para la humanización del vial. Félix Juncal asegura que le consta que el departamento técnico provincial está trabajando en ello, pero dice que por el momento no le ha llegado ningún proyecto y que hay que ser conscientes de que hay unos trámites administrativos por lo que no se podía haber de palzos.

Los "lombos" se iban a construir en esta carretera provincial EP-1302 para limitar la velocidad de los vehículos. Los vecinos de la zona que impidieron trabajar al personal de la Diputación, alegaban que la carretera provincial, especialmente el tramo frente a la iglesia parroquial, está en muy mal estado y que llevaban años reclamando a los responsables políticos una solución para asfaltar, canalizar los servicios y dotar de aceras para mejorar la seguridad. Por eso que cuando el 26 de julio las máquinas llegaron al lugar para la dotación de estos pasos sobreelevados se pusieron delante e impidieron trabajar exigiedo la presencia del alcalde.