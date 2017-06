El Partido Popular de Bueu critica la tardanza del gobierno local en aprobar los presupuestos de este año

El Partido Popular de Bueu ha criticado la tardanza del gobierno local en aprobar los presupuestos, de los que, asegura, "no se sabe nada en pleno mes de julio". El responsable local de la formación popular, Manolo Freire, apunta que esta no es más que "otra muestra de la dejadez de este gobierno, porque tras diez años en el poder, pocos cambios deberán incluir en las cuentas". Asimismo, apunta que tampoco se ha conseguido alcanzar un acuerdo con los trabajadores para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "No son capaces de convencer a los trabajadores, y eso que son un gobierno de izquierdas que teóricamente deberían estar más próximos a ellos", afirma.

Freire ha denunciado asimismo que la biblioteca de Cela lleva una semana sin contar con conexión a internet, lo que dificulta de manera importante su funcionamiento normal. "Se le trasladaron las quejas a Xosé Leal pero no ha habido ninguna solución", afirma. "No tienen acceso a la administración electrónica y el bibliotecario no puede hacer su trabajo. Están incomunicados en una época en la que todo está informatizado", señala. Además, añade, "en su entorno está un parque biosaludable que no tiene mantenimiento y se encuentra en lamentables condiciones".

El dirigente del PP asegura que el gobierno local, "con su amplia mayoría absoluta, está más pendiente de desarrollar grandes proyectos y descuida el día a día, como está haciendo principalmente con las parroquias". Freire ejemplifica con el torneo de balonmano del fin de semana, "con el que estamos de acuerdo, pero eso debe ser un complemento del día a día, no al revés". Y sentencia manifestando que "a nuestro alcalde le gustan más las fotos y los titulares de prensa que atender a la gestión diaria en el municipio".