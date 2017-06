La Festa do Tinta Femia de Cela espera repartir 1.600 botellas el fin de semana

Participantes en la presentación de la Festa do Tinta Femia de Cela, ayer. // Santos Álvarez

La decimocuarta edición de la Festa do Tinta Femia de Cela, en Bueu, repartirá un total de 1.600 botellas del caldo morracense este fin de semana. Al menos esa es la previsión de la Asociación de Viticultores San Martín de Bueu, organizadora de un evento que se celebrará el viernes, sábado y domingo y que fue presentado ayer en un acto al que asistieron, entre otros, la edil de Turismo Silvia Carballo; el diputado provincial Xosé Leal; el presidente de la asociación, Fernando García Cendón; el pregonero de este año, el periodista de FARO DE VIGO Benigno de la Torre; y el vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Galicia, Antonio Portela, así como algunos de los cosecheros participantes.

Las 1.600 botellas preparadas para la ocasión superan de forma amplia las casi 1.200 servidas el año pasado y muestran el optimismo con el que se afronta un evento recuperado hace 12 meses tras siete años en el olvido. "Esperemos que esta festa sexa duradeira", manifestó Fernando García Cendón, a la vez que agradeció el trabajo de los cosecheros y el apoyo recibido desde las diferentes instituciones en el aspecto material. En total serán diez los cosecheros participantes en la presente edición (con respecto al año pasado ha habido dos altas y tres bajas) facilitando las botellas que serán posteriormente vendidas al precio de 7 euros. Para acompañar el vino habrá puestos donde adquirir pulpo, paella, mejillones, carne ó caldeiro, jamón y empanada.

La calidad del tinta femia fue glosada por Antonio Portela en su intervención, que comenzó diciendo que "a veces aquí non sabemos o que temos". En esta línea de argumentación aseguró que tras llevar este vino a ferias en Barcelona "a xente de fóra con cultura de viño enseguida aprecia a calidade e conectan cun viño con carácter, o que é un valor. É inimitable". Leal, por su parte, presumió de ser embajador de este vino buenense allá por donde va y recalcó que el que tenga continuidad "non depende so de vós [dijo dirigiéndose a los cosecheros presentes] senón tamén das novas xeracións". Carballo mostró su orgullo por seguir colaborando "con esta festa para que o tinta femia siga levando o nome de Cela e de Bueu por aí". Benigno de la Torre, mientras, apuntó que el pregón le resultará fácil de preparar "porque crieime nas bodegas de Cela. Será un pregón moi de Bueu, de Cela e de Beluso".

La fiesta arrancará el viernes a partir de las 20 horas con la actuación del dúo marinense de acordeón formado por Manuela y Ramón, mientras que miembros de Retrouso estarán amenizando con su música los actos. El sábado, a partir de las 13 horas, se hará la entrega de reconocimientos a los primeros furancheiros de la parroquia y una hora más tarde será el turno del pregón de Benigno de la Torre. Ya por la noche, a partir de las 21 horas habrá una foliada a cargo de Retrouso. Para el domingo el programa recoge una cata ciega a las 13 horas de los diez vinos de esta edición. Recordos da Nosa Terra actuará a mediodía y por la tarde se hará entrega de un diploma a cada cosechero por su participación en el evento, además de sortearse la caja de doce botellas entre los compradores de las rifas.