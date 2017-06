"Este gobierno hizo avanzar a Vigo más que en toda su historia y aún tiene cuerda para 10 años"

Abel Caballero cumple diez años en la Alcaldía de Vigo con nuevos proyectos en cartera como la rehabilitación de La Panificadora, la peatonalización de Porta do Sol y la reforma de Gran Vía mediante rampas mecánicas. Con la Ciudad de la Justicia y la estación intermodal desbloqueadas, el alcalde sitúa el AVE por Cerdedo como prioridad de la segunda mitad del mandato. Defiende que los vigueses son el centro de su proyecto político y advierte que su gobierno "tiene cuerda e ideas para diez años más". El regidor considera encauzadas las relaciones con Zona Franca y la Universidad y recrimina a Feijóo su actitud con la primera ciudad de Galicia: "No dio un solo euro para el Campus del Mar y su ataque político a la candidatura de Cíes para la UNESCO es de un calibre nunca visto".

-¿Sigue siendo una propuesta vigente?

-Este proyecto tiene cuerda e ideas para diez años más. Estamos compensando un siglo de paralización anterior. En el Vigo del siglo XX sectores económicos como la automoción, el naval o la pesca tiraban de la ciudad mientras lo público estaba parado. Desde las grandes obras de Policarpo Sanz y García Barbón apenas se avanzó y ahora es al revés, lo público va por delante y hace avanzar a Vigo.

-¿Es capaz de hacer autocrítica?

-No quiero decir que no hayamos cometido algún error, pero el balance es excepcional. Vivimos un fenómeno político sin precedentes en el que hay una identificación absoluta de los ciudadanos con el proyecto colectivo que yo encabezo, no el PSOE, y que lideran los propios vigueses. La calle comparte nuestros mismos objetivos. Y todos los grandes proyectos van saliendo excepto uno, el AVE, que ya avanzo que vamos a conseguir.

-¿Envió la carta a De la Serna?

-La estoy redactando y la enviaré al presidente del Gobierno por la envergadura del tema y porque él fue diputado por Pontevedra.

-En la campaña de 2015 pedía apoyo para gestionar con libertad. ¿En qué han podido notar los vigueses la 1ª mayoría absoluta?

-En la rapidez de las decisiones. Estos días estamos definiendo en qué invertiremos el superávit sin tener que perder cinco meses negociando con la oposición para ejecutarlo. Ahora todo va adelante, como el Vigo Vertical, que supondrá una gran revolución sin necesidad de esperar por nadie. Tenemos recursos para hacer lo que la ciudad quiere como peatonalizar Porta do Sol mientras la mayoría de ciudades gallegas y grandes capitales españolas como Madrid, Barcelona o Valencia están paralizadas incapaces de aprobar un presupuesto. Somos un modelo de acción municipal en toda España. La mayoría permitió además que Vigo presida la FEMP, que yo entrara en el Consejo de Regiones de Europa y nos dio la presidencia de la Diputación manteniendo además la política social más importante del país.

-Pero en la ciudad sigue habiendo desahucios.

-Y lo arreglaremos. Si los hay es porque los afectados y los agentes sociales que colaboran con ellos vienen a nosotros el mismo día del juicio en lugar de darnos un mes de margen para ofrecer soluciones. La mayoría de las familias amenazadas de desahucio son atendidas desde este Concello durante años de forma discreta mientras que hay grupos que quieren convertir el problema en un lío político.

-¿Qué planes tiene el Concello para los terrenos expropiados en la calle Lalín ahora si ningún uso?

-Estudiamos varias opciones, pero para desarrollar ese ámbito necesitamos los edificios de los juzgados. No descarto ubicar ahí la Biblioteca del Estado porque hay espacio suficiente y sería un gran dinamizador, pero eso debe completarse con la cesión de los edificios judiciales por parte de la Xunta tras la construcción de la Ciudad de la Justicia. Se puede crear allí el gran campus centro de la Universidad entre la Biblioteca del Estado, destinando los dos edificios a usos socioculturales y sumando Peritos y la UNED. Sería un proyecto bonito y espero que cuando vaya adelante ya no esté Feijóo en la Xunta. Con él no saldrá nada adelante.

-Cultura desactivó esta semana las opciones de lograr la Biblioteca del Estado. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el Concello por cambiar de ubicación varias veces?

-Ninguna. Con el cambio de ciclo económico esa expectativa desapareció. Ahora hay dificultades económicas, pero en dos o tres años ya no las habrá y llegará un momento en que desde el Concello volveremos a plantear una ubicación y un contexto y seguro que Cultura lo aceptará.

-¿Fue la anulación del PXOM el mayor varapalo del mandato?

-Quizá lo más negativo. Pero hay que saber que se anula por una deficiencia en un trámite autonómico. Si un ayuntamiento tiene que pagar las ineficiencias de otra institución es que algo no funciona bien del todo en este país.

-Las ampliaciones del Ifevi y PSA salieron adelante con la ley exprés de la Xunta, ¿puede Vigo seguir avanzando sin Plan Xeral?

-Ya lo está haciendo. Acabamos de dar solución a nuevos ámbitos con una ordenación provisional y todos los proyectos clave tendrán encaje urbanístico. No se van a demorar ni un solo día.

-¿El Barrio do Cura puede salir adelante sin planeamiento?

-Puede no, va a salir adelante. Soy absolutamente optimista. Hay que definir la figura urbanística.

-¿En qué fase está la redacción del nuevo Plan Xeral?

-Se está redactando.

-¿Descarta que llegue a tiempo antes del final de mandato?

-Saldrá cuando tenga que salir. Las cosas deben hacerse en beneficio de la ciudad. Es curioso que quienes ahora nos meten prisa no apoyaran la solución que planteamos siguiendo el criterio de uno de los mayores expertos en urbanismo de Europa. Parejo nos ofreció una solución y Feijóo no la aceptó por razones políticas.

-¿No puede la ausencia de PXOM desincentivar inversiones?

-De ninguna manera. La demanda empresarial para venir a instalarse a Vigo es inmensa y vamos a responder a todos. La anulación del PXOM no va a retrasar ningún proyecto importante.

-¿Le preocupa que alguna resolución judicial pueda empañar la recta final del mandato?

-En absoluto.

-¿Está tranquilo?

-Siempre.

-Culpa a Feijóo del retraso de Cerdedo, de actuar contra el proyecto de Cíes y de frenar el Campus del Mar. ¿De verdad es responsable de todos los problemas de Vigo?

-El nivel es sonrojante. El AVE directo a Madrid es uno de los grandes temas pendientes en Galicia pero ¿se lo oyó alguna vez a Feijóo? Jamás. Él habla del AVE de Lugo, que yo apoyo, pero nunca defiende con énfasis el Vigo-Madrid. En el Campus del Mar no dio ni un solo euro y se va a llevar regalados 5,5 millones de Zona Franca. Y con el tema de Cíes en mi vida política vi un ataque de tal calibre. La Xunta tomó una decisión a escondidas e Illas Atlánticas jamás será Patrimonio de la Humanidad ya solo por la forma en que se presentó.

-¿Por qué tardó el Concello en oficializar su candidatura?

-Cuatro años es mucho tiempo para otros proyectos, pero no para lograr éxito en la UNESCO. Estuvimos trabajando en materia turística, de concienciación ambiental, generando consensos sociales y logramos que Cíes sea el segundo destino más visitado en Galicia. La candidatura hay que presentarla en el momento idóneo que era este mes de junio y va la Xunta y cuando se enteró de que se estaba redactando el informe se adelantó para reventar nuestro proyecto. Teníamos mucho avanzado y podríamos lograr la declaración en tres años, pero la Xunta ha puesto todo en cuestión. Quien entra en la pelea política son ellos.

-¿Por qué no se reúne con el conselleiro de Cultura?

-Porque no es posible salvar su candidatura y arrastraría todo al desastre. Tienen que retirarla. Se presentó sin peso institucional ni respaldo social y ya fracasó.

-¿El proyecto municipal de Cíes estaría abierto a incorporar a otros archipiélagos y concellos?

-Habría que estudiar si esos otros archipiélagos reunirían requisitos fundamentales como el de la integridad del ecosistema. Algunos de los archipiélagos que propone incluir la Xunta no lo hacen. No meditaron su proyecto mientras que Cíes se mantiene intacta desde hace dos mil años y ese es su gran valor natural. Si en el futuro las Sisargas se suman al Parque Nacional, ¿qué hacemos? ¿las metemos en la candidatura?

-La Xunta sostiene que las Islas Cíes solas tienen menos opciones.

-Cíes es un proyecto ganador universalmente conocido y va a salir adelante sin ninguna duda. Soy el alcalde de las Cíes y aún no conozco la propuesta de la Xunta. Antes de reunirme con ellos quiero saber lo que presentaron. ¿Qué ocultan para no enviármelo?

-¿Está dispuesto a asumir el riesgo de presentar un segundo proyecto y que se invaliden entre ambos?

-Trataré de arreglar eso, pero es un grave problema producido por la Xunta. Solo plantear ahora un cambio de nombre es garantía de fracaso. ¿Cómo puedes presentar un proyecto y al mes cambiarlo? ¿De qué se creen que va esto? No es serio. Cuando A Coruña presentó su candidatura, todas las instituciones lo respetaron. Lo mismo ocurrió con Santiago y Lugo. Ahora que Vigo va a presentar su proyecto, Feijóo se opone brutalmente y hace daño de forma gratuita.

-Tras el repaso realizado, ¿sería capaz de avanzar el escenario político de Vigo en 2019?

-La candidatura que yo encabezo subirá significativamente hasta situarse por encima del 60% del apoyo y el PP sufrirá un fuerte castigo por su debilidad y estar permanentemente traicionando a esta ciudad y obedeciendo a Santiago. Lo mismo sucederá con Mareas por seguir los dictados de sus jefes.

