Aranguren renuncia de forma irrevocable a seguir con la defensa de Sinaí Giménez

El abogado José Luis Gutiérrez Aranguren presentó el pasado día 22 de junio su renuncia expresa e irrevocable a continuar en la defensa de Sinaí Giménez, el autodenominado "príncipe de los gitanos gallegos" y que lidera el clan de los Morones. El que fuera abogado de la Rosario Porto manifiesta en su escrito de renuncia ante el juez instructor de la causa "Operación Vida" que así se lo hizo saber a sus familiares directos ante la imposibilidad de hacerlo personalmente al afectado por encontrarse en prisión preventiva en el penal de Villabona, en Asturias.

También señala el letrado que en otro procedimiento, el que se lleva también en Cangas como consecuencia de la reyerta multitudinaria en el mercadillo de octubre de hace dos años, de la que salió herido Sinaí Giménez, fue el propio "príncipe" gitano el que,sin comunicación previa a su entonces defensor, nombró otro a sus espaldas, que ya se personó sin venia en los autos. Se trata del despacho Abogados Pelayo.

Otros cambios

Esta renuncia se produce tan solo unos días después de que el hermano de Sinaí Giménez,Juan Paulo, decidiera cambiar de abogado. Beatriz Seijo, la mujer de juez Vázquez Taín, entregó la venia al despacho de abogados madrileño que dirige un ex magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego de Oliver y Tolovar. Este cambio coincide curiosamente en el tiempo con la decisión del titular de juzgado número 3 de Cangas, David Pérez Laya, de reducir la fianza a Juan Paulo Giménez, de 100.000 a 50.000 euros, considerando que si no la había pagado en estos cinco meses que transcurrieron desde su imposición, era porque no disponía de esa cantidad.

Es cierto que Juan Paulo Giménez presentó para pagar su fianza de 100.000 euros, que le había impuesto la Audiencia de Pontevedra como condición para salir de prisión y alcanzar el régimen de libertad provisional, una propiedad inmobiliaria de tres viviendas en el municipio de Nigrán, que estaba supuestamente tasada en algo más de 600.000 euros. La citada fianza fue rechazada por el propio juez, que recordó que debía ser dineraria, no hipotecaria.

José Luis Gutiérrez Aranguren es el último de una larga lista ya de abogados mediáticos que defendieron a los morones. El primero en marcharse fue el abogado madrileño Marcos García Montes, que llevaba a los hermanos de Sinaí, Juana Paulo, Saúl y Marino. Fue Beatriz Seijo quien se hizo cargo de Juan Paulo y de Saúl, mientras que de Marino se ocupó otro nombre conocido en el mundo judicial, Cándido Conde Pumpido, el hijo del que fuera Fiscal General del Estado con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

No se descarta ahora, que Sinaí Giménez, también tenga una respuesta positiva del juez de Cangas a su petición de reducción de fianza. No obstante,hay que recordar que la última decisión del juez David Pérez Laya va a ser recurrida por el abogado de los testigos protegidos y por la Fiscalía,que ya se opuso a la reducción de la fianza. Ahora mismo, hay en los testigos protegidos una sensación de temor por lo que pueda pasar.