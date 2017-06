Moaña mejorará el parque de A Fraga con un cierre y renovación de elementos

El Concello de Moaña ha aprobado la adjudicación de la obra de mejora del parque infantil de A Fraga. Se trata de un espacio que en la actualidad carece de valla perimetral que impida el acceso directo a la carretera adyacente. Además, los elementos instalados presentan un deterioro importante.

La edil de Obras e Servizos, Marta Freire, explica que se instalará un cierre y se renovará el mobiliario "no marco do compromiso do goberno local por mellorar e acondicionar as áreas de xogo infantil", concluye Freire.