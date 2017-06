Los piquetes impiden la salida de los autobuses de la empresa Benito García

Segunda jornada de huelga en el sector del transporte de viajeros y segundo paro absoluto en la comarca de O Morrazo. De nuevo se incumplieron los servicios mínimos, por lo que no hubo transporte escolar en ningún centro educativo de la comarca. En esta ocasión sí que hubo algún incidente: el protagonizado por la empresa de autobuses Benito García, que tienen sus cocheras en Moaña, cerca del IES Paralaia. Los piquetes estaban advertidos de que en la jornada de huelga del martes la citada empresa había realizado el servicio de transporte escolar en el colegio Santiago Apóstol, en Vigo, y en otro centro educativo más de la ciudad olívica. La empresa había dejado aparcados de noche cuatro autobuses en las inmediaciones del centro educativo Santiago Apóstol para realizar el servicio. Los piquetes de la comarca de O Morrazo se presentaron allí a la hora en la que los chóferes se acercaban a los autobuses para cumplir con las órdenes dadas por su jefe. -"¡Qué non se sale!" -"Non, estamos en folga". Esta respuesta escueta fue suficiente para que los chóferes se unieran a la huelga y se paralizara el transporte escolar en el Santiago Apóstol. Los piquetes de la comarca mantuvieron ayer guardia en la cocheras que la empresa Benito García tiene en Moaña desde las 06.00 horas. Hubo un momento en que en la zona se concentraron hasta una veintena de trabajadores del sector.

Los piquetes que montaban guardia en la estación de autobuses de Cangas clamaban contra el escaso respaldo sindical que tuvieron. Mencionaban que no solo se trataba de las reclamaciones relacionadas con la falta de convenios colectivos, sino se quería también mostrar su disconformidad con el Plan de Transportes de Viajeros que propuso la Xunta de Galicia. Afirman que el citado plan pone en peligro muchos puestos de trabajo en la comarca, ya que se retiran líneas como la de Coiro y se obliga a ir a Pontevedra a través de Vilaboa, desde Bueu.

Confiesan que están preocupados, que la huelga era necesaria para demostrar el descontento que hay y para llamar la atención sobre sus reivindicaciones.