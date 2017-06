El Concello obtiene luz verde de Patrimonio y Costas para apuntalar el astillero de Casqueiro

El Concello de Moaña será quien se encargue de apuntalar la estructura que quedó en pie del astillero de ribeira de Casqueiro, tras el incendio, casi seguro que intencionado del pasado día 10, una vez que ha obtenido luz verde de Costas y de Patrimonio. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Leticia santos, tras la visita que realizó a la carpintería la jefa provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, a petición del gobierno local bipartito,para valorar el alcance de los daños y exponerle la necesidad de llevar adelante las tareas de delimitación y limpieza de la zona afectada, que est´´a en concesión de Costas, de cara a poder seguir conservando este astillero cuya tramitación para su inclusión en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural de la Xunta sigue en curso. La actuación en el astillero permitíría también reabrir el tramo de la calle Concepción Arenal entre la Casa del Mar y la rotonda de Salitre, que desde el día del suceso permanece cortado al tráfico por peligro de derrumbe del inmueble, y que está provocando las quejas de los comerciantes.

La alcaldesa asegura que la jefa provincial de Costas, que estuvo acompapñada también en su visita a la carpintería por la teniente de alcalde, Marta Freire; y el edil de Urbanismo, Odilo Barreiro; reconoció que era preceptivo el informe de Patrimonio "xa que é esta a administración cuxos informes prevalecen sobre os demais administracións implicadas, Costas do Estado e Concello".

En este sentido, la regidora añade que ayer mismo Patrimonio les adelantó las conclusiones de su respuesta al informe que la semana pasada le envió el Concello, elaborado por los servicios urbanísticos municipales para asegurar los restos del inmueble, en las que determina "que debe de ser o Concello quen acometa as tarefas de conservación e seguridade...recollendo que deben garantir a integridade do ben e a conservación do material existente".

Por consiguiente, según lo que trascendió de la visita a través del gobierno local, ya que tuvo carácter privado, "feitas as xestións ante as dúas administracións con competencias na zona e coñecidas as súas conclusións, o goberno municipal solicitará orzamentos para proceder a asegurar a estrutura (o que permitiría a apertura da rúa ao tráfico rodado), e a delimitar a zona afectada cun valado perimetral para evitar o acceso ao interior da carpintaría de ribeira".

Ley de Patrimonio

En cuanto al informe de Patrimonio, Santos alude a la nueva Ley de Patrimonio de Galicia, lei 5/2016, do 04 de maio, y en concreto a su artículo 3 de Colaboración interadministrativa que especifica que en materia de patrimonio cultural, la comunidad autónoma actuará de acuerdo a unos criterios como la "colaboración coa Administración do Estado, coas das restantes comunidades autónomas e coas entidades que integran a Administración local na salvagarda do patrimonio cultural, na súa difusión nacional e internacional, na recuperación dos bens que fosen ilicitamente exportados, no intercambio de información cultural, técnica e científica con organismos nacionais e estranxeiros, e na súa conservación, fomento e desfrute, estimulando para iso a participación activa de toda a sociedade".

Añade también que dicho artículo en su punto 2.b señala, entre otros criterios, "adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que viren a súa integridade ou valor ameazados".