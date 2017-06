Graña critica el mal estado de las vías peatonales y exige actuar

"É un deber do Concello manter a seguridade das vías para que resulten seguras para o tránsito peonil", señala el concejal del PP Jesús Graña en una moción en la que insta al Concello a realizar un estudio técnico urgente sobre las "situacións potencialmente perigosas debidas ás deficiencias e deterioro nas rúas, paseos e beirarrúas" de las calles peatonales de Cangas y, en función de dicho estudio, que se proceda a corregir esas deficiencias en el menor plazo posible.

Graña advierte que el deterioro del pavimento en muchas de esas zonas están convirtiendo "nun deporte de risco" caminar por ellas por las plaquetas deterioradas, levantadas o rotas, baches o hundimientos "que aumentan a inseguridade dos camiñantes e a probabilidade de accidentarse". La Alameda Nova y la de Aldán, calles como Eugenio Sequeiros y otras del casco histórico, las avenidas de Ourense, Vigo o Marín tienen en sus aceras ejemplos de esta situación que, alega el PP, "xa provocou lesións de diversa consideración a varios veciños e veciñas, algunhas incluso con fracturas de osos", lo que obligó a realizar reparaciones, posteriormente.

"Ten que ocorrer unha desgraza para que se actúe. Deixar esas trampas nas zonas de paseo e rúas é unha irresponsabilidade manifesta, a as consecuencias están aí en forma de accidentes", desgrana Jesús Graña en la exposición de motivos de una moción que busca "atallar as graves deficiencias a previr as situacións perigosas ás que se expón" a los transeúntes.