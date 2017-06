Los irlandeses Lúnasa y los escoceses Rura encabezan el cartel del Intercéltico

El Festival Intercéltico do Morrazo alcanza este año su 33ª edición con un aumento en el número de días. Habrá cuatro jornadas de actividades y tres noches de conciertos. Las veladas del 27, 28 y 29 de julio se subirán al palco grupos de prestigio internacional en el marco de la música de raíz celta. Los irlandeses Lúnasa son quizás el principal nombre del cartel. El edil de Cultura, Salvador Meira, los define como "o mellor grupo do xénero no mundo, nestes momentos". Internacionalmente conocidos, Lúnasa actúan desde 1997 y destaca su habilidad para combinar los sonidos de violín, gaita irlandesa y flauta junto a la guitarra o el bajo.

Otros grupos de reputación internacional son los escoceses Rura. Pero el Intercéltico atrae también a la villa a buena parte de la mejor música folk gallega y asturiana.

El jueves 27 los conciertos comenzarán con Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Le seguirán los asturianos Tejedor. Tres hermanos de una misma familia forman Tejedor, un grupo premiado ya en el prestigioso Festival Intercéltico de Lorient, en la Bretaña francesa.

El viernes los conciertos arrancarán con música de raíz gallega. Los integrantes de Fiandola se subirán al escenario demostrando su vocación por las actuaciones en directo y por animar al público asistente al baile.

El grupo escocés Rura cerrará la segunda velada del festival.

El sábado 29 será momento para dos gigantes de la música folk. Abrirá los conciertos Milladoiro. Uno de los grupos celtas más reconocidos de Galicia y con mayor reputación a nivel internacional. Con décadas de experiencia a sus espaldas, Milladorio es una garantía a la hora de atraer a los amantes de los ritmos de la Europa atlántica. Esta actuación cuenta con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra. El diputado de Cultura, Xosé Leal, cerró a finales de enero con el Concello esta colaboración con uno de los principales festivales gallegos de música de raíz.

El colofón al festival lo pondrán los integrantes de "Lúnasa". El Intercéltico supone una oportunidad única para que los vecinos de la comarca y turistas puedan disfrutar en directo de esta formación consagrada en el mundo de la música celta.

El violinista Seán Smyth, el flautista Kevin Crawford y el virtuoso de la gaita irlandesa Cillian Vallely son los encargados de las melodías más tradicionales en Lúnasa. Les acompañan el guitarrista Paul Meehan y el bajista Trevor Hutchinson.

Antes de los conciertos, el miércoles 25 de julio, se presentará el libro "A alborada dun soño" de Antón Corral. La obra publicada por la editorial Canela se presentará en el Salón de Plenos con varias intervenciones además de la del propio autor.

Meira explica que los grupos fueron escogidos por un comité organizador presidido por él mismo e integrado también por los ediles Coral Ríos, Marta Freire y Aldán Santamarina. También forman parte del comité la alcaldesa, Leticia Santos, la coordinadora cultural María Hernández y los reconocidos gaiteiros Anxo Lorenzo e Iván Costa.

Está previsto que antes de los conciertos se celebren actuaciones de los grupos folclóricos locales, cuyo orden quedará resuelto la próxima semana.

El edil de Cultura destaca que este año se aumentó el presupuesto en 10.000 euros, pasando a invertir 40.000 euros de recursos propios en el "evento estrella" de la concejalía de Cultura. Desde el año 2015 el presupuesto se duplicó. El objetivo es "seguir apostando por un verdadeiro festival intercéltico, onde actúen grupos doutros países ou provincias que teñan conexión coa música celta".

La importancia del Festival Intercéltico do Morrazo queda reflejada en que la concejalía de Cultura recibió este año más de 30 solicitudes de grupos o solistas para participar, "polo que foi complicado escoller un cartel acorde coas necesidades e coa nova ideoloxía que rompe co que viña facendo o anterior goberno", relata Meira.

Quedan por definir varias actividades paralelas como una exposición de instrumentos o una master class con los músicos participantes. El titular de Cultura se compromete a "seguir apostando fortemente para lanzar este festival á altura que se merece". Asegura que trabajaron duro para mantener el nivel del cartel de 2016 "que foi un éxito".