"Queremos axilizar o procedemento o máximo posible e agardamos que tome posesión no pleno de xullo", indican desde Asemblea pola Unidade que, no obstante, advierten que los plazos dependen de la Junta Electoral Central, en Madrid, pues deberá formalizar la renuncia de Eva Rodríguez y luego remitir el acta de su sustituto. Si ese trámite no está listo en julio, la toma de posesión se retrasaría hasta septiembre, ya que en agosto no está previsto que se reúna la Corporación por ser período vacacional.

La tramitación comenzará con la remisión a Madrid de la renuncia de Eva Rodríguez al cargo y también de los siguientes integrantes de la candidatura a sustituirla. Con esos documentos, la Junta Electoral nombrará a Suso Pérez como nuevo edil y este tomará posesión en el pleno municipal. "Canto antes se resolva, mellor, pero os tempos non os marcamos nós, senón que dependen do que tarden en darlle saída aos documentos", apuntan desde ASpUN, que ya comunicó formalmente las novedades a sus socios en el gobierno tripartito de Cangas, ACE y BNG.