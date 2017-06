Voluntariado con ADN del Johán Carballeira

La red de voluntariado que pretende poner en marcha el Concello de Bueu tendrá ADN del IES Johán Carballeira. Alumnos del centro han sido los responsables no solo del diseño del logotipo sino también de la base de datos y de los modelos de inscripción, una colaboración que ayer fue reconocida por el alcalde de la villa, Félix Juncal, además de por los ediles Inmaculada Rodríguez, María Isabel Otero y Silvia Carballo, en un acto que tuvo lugar en las mismas dependencias del instituto.

Nadie podrá que negar que el programa de voluntariado de Bueu respeta su esencia desde su nacimiento. Y es que completamente altruista ha sido el trabajo desplegado por el alumnado de Administración e Xestión del IES Johán Carballeira a fin de dotar de herramientas al gobierno local para poner en marcha este proyecto. Bajo la tutela de la profesora Ana Álvarez un total de 23 alumnos de los ciclos medio y superior han articulado una aplicación que entregaron al concello de forma simbólica en un pendrive. De este modo, y a través de la práctica educativa "Aprendizaxe-Servizo" los estudiantes no solo han mejorado sus habilidades sino que lo han hecho realizando una tarea con aplicación directa en la vida real.

Juncal manifestó su satisfacción por el trabajo conjunto con el centro y se congratuló de que sirva para que "coñezades un pouco o que facemos no concello", una idea en la que ahondó posteriormente la directora del IES Johán Carballeira, Asun Sóñora, al afirmar que el centro "está sempre aberto a colaborar porque formamos parte do pobo". La edil de Infancia, Mocidade e Voluntariado, Inmaculada Rodríguez, se dirigió al alumnado para decirles que "non é que sexades o futuro da vila, sodes o presente".

Los actos protocolarios comenzaron con la entrega por parte del alcalde buenense de un diploma a la autora del logotipo ganador de la red de voluntariado, Ana Queimaño, que además tuvo el honor de estrenar la primera camiseta estampada ya con su creación. Rodríguez apuntó que el logo aglutina las principales características que debe tener este elemento al representar "esa man que ofrece axuda e que está conformada por cada unha das pezas da sociedade". Los siguientes en recoger sus camisetas fueron los alumnos de Administración e Xestión.

Por otra parte, y ya al término del acto, la concejala de Ensino, Teresa López, hizo entrega a los responsables del centro de un ordenador donado por el concello para la biblioteca en el marco de la colaboración en el proyecto multidiciplinar Entre Rúas. La iniciativa, en la que participa más del 40 por ciento de los departamentos del IES Johán Carballeira, pretende desarrollar una aplicación que funcione como guía turística para los visitantes del municipio.