Pazos afirma que el PP habla de gobierno "okupa" porque piensa que es de su propiedad

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, responde a las duras críticas lanzadas por el PP en el balance que realizó de dos años de gobierno multicolor. Los populares acusaban, entre otras cosas, al tripartito, de ser un gobierno "okupa" y de contratar irregularmente empresas. El regidor local tampoco se mordió en su contestación. Afirma que si el PP piensa que el gobierno actual de Cangas es "okupa" es porque piensa que ellos son los legítimos propietarios de la institución municipal. "En base a qué? A linaxe de sangue? Á graza de Deus? Coma o seu inspirador ideolóxico Francisco Franco, cuxa dictadura aínda non condenaron". Pazos no duda en manifestar que el PP actúa con el resentimiento de no aceptar los resultados electorales democráticos de 2015, lo que les lleva al insulto y a la provocación.

Para el regidor local es increíble e incongruente que se les acuse de contratación masiva de empresas al mismo tiempo que dicen que el gobierno no hace nada. "Entón para que se contratan esas empresas? Para facer guateques?". Afirma que estas contrataciones es consecuencia del desmantelamiento planificado de la plantilla municipal que llevaron a cabo en sus años de gobierno. Afirma que las contrataciones siempre fueron legales y que si el PP tiene alguna duda lo que debe hacer es denunciar ante la Fiscalía.

"Falan tamén de atraco no cobro de taxas e impostos. Pois se houbese tal atraco teríano perpetrado eles, xa que no se subiu ninguna obriga dos contribuintes e como moito se están a cobrar os seus recibos". Recuerda Pazos que el Concello están sujeto por el Plan de Ajustes que aprobó la coalición PP-Nardo Faro Lagoa y le parece de un cinismo absoluto que insistan en el "catastrazo" cuando fue la regularización catastral la impuso del Gobierno del Estado con Mariano Rajoy. También apunta que a los concejales de la oposición se les entrega toda la documentación que piden, salvo la confidencial, que tampoco tiene los concejales de gobierno, si es distinta a su concejalía. Confiesa el alcalde que las mociones aprobadas se tratan de ejecutar y que respecto a las preguntas, la mayoría de la que presenta el PP son panfletos llenos de insultos y descalificaciones dedicados a propaganda, "que dende esta Alcaldía non se van contestar".

Manifiesta Xosé Manuel Pazos que el líder del PP, José Enrique Sotelo, y sus compañeros de grupo municipal, llevan dos años embarcados en el catastrofismo y en la negación de la realidad ya esos solo se puede contestar con hechos: adjudicación del PXOM, aparcamiento de Altamira, mejora de la señalización viaria para la protección de las personas, humanización del casco vello, atención a las parroquias, mejora de parques y jardines, ejecución de la carretera de Coiro "(eles non fixeran nada)" y otras muchas que faltan por enumerar. "Queda outro tanto por diante", señala el regidor local.

Xosé Manuel Pazos destaca otra incongruencia del PP. "Se Cangas está feita un desastre e con tantas carencias sen resolver, que fixeron eles en doce anos de goberno?. Porque non querrerán facernos crer que tantas eivas e necesidades como denuncian se xeraron nos últimos dous anos e antes non existían, non? As canguesas es cangueses son persoas intelixentes e non comulgan con roda de muiño,. Demostráronllo ao PP, non só nas eleccións municipais, nas que fixeron desaparecer a posibilidade de reeditar o patético bipartito PP-Nardo Faro Lagoa, senón nas seguintes tres eleccións (dúas xerais e unhas autonómicas) nas que o partido comandado por Sotelo quedou relegado á segunda forza nos resultados globais. Como, polo que vexo, iso non lles deu para meditar sobre o seu papel no oposición, prefiren seguir embarcados na irracionalidade e na destrucción. A democracia poñerá a cada que no seu lugar e no seu momento, e non con palabras.