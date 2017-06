Sueste asegura que se trata de un "acto terrorista" y pide que no quede impune

La Asociación Sueste, de recuperación de embarcaciones tradicionales, que tiene su sede en la nave de Calragho y que ha perdido varias dornas en el incendio de la carpintería de Casqueiro, considera que se ha tratado un acto "claramente terrorista" y que fue anunciado previamente en una de las pintadas que días atrás se realizó en los muros de los astilleros y que dice: "Este galpón vamos a derribar para que o pueblo poida pasear pola beiramar".

Para la asociación este hecho tiene dos culpables: los autores materiales y los intelectuales e instigadores del delito. Del primero dice que solo "podemos pensar nas paupérrimas mentes, retorcidas e demenciais que non teñen argumentos para defender a súa postura e optan por medidas drásticas, sendo parte e xuíces ao mesmo tempo, realizando actos sen sentido. Son dignos de compaixón e lástima porque non son quen de razoar e prever os danos de todo tipo que se derivan dunha acción deste calado e actúan coma brazo armado dos segundos. Estes son aqueles que, dende hai tempo, están creando un conflito onde non debería habelo, emporcando a toda a sociedade de Moaña e creando e fomentando inimizades veciñais".

Por otra parte, se congratula de que no hubiese víctimas mortales, que sí pudo haberlas dada la proximidad a las viviendas ocupadas y edificios. Añade que los daños son cuantiosos. Primero,de tipo moral porque "obliga a pensar que algunha xente de Moaña son quen de prexudicar gravemente aos propios conveciños, neste caso a unha asociación de embarcacións tradicionais e que pretende a conservación dos estaleiros cara a unha futura musealización e tamén a outros particulares que gardaban a súa embarcación na carpintaría que ardeu". En segundo lugar, se refiere a los daños materiales porque se habla de una nave,de seis embarcaciones, velas y pertrechos. Y en tercer lugar, se refiere a la "irreparable pérdida de un astillero catalogado con un valor etnográfico importante y algunas embarcaciones como el finn, de madera, que fue campeón olímpico en su espacialidad, o la dorna nai (embarcación de los años 40 que estaba siendo recuperada pro Sueste), además de herramientas y trazados de embarcaciones.

Por último, la asociación recuerda que siempre apostó por el diálogo, que siempre creyeron en la buena voluntad de todos los afectados de que se podría llegar a un acuerdo que satisfaciera a todos: "Estábamos equivocados, con algunha xente non hai posibilidade de diálogo". En este sentido, exigen a las autoridades que se involucren para esclarecer los hechos e identificar a los autores del fuego.