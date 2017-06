La edil de Transparencia, Eva Rodríguez, renuncia al cargo "por motivos laborais"

"Para nós a política é o compromiso de loitar por unha sociedade máis xusta e igualitaria, non é unha carreira persoal ou un futuro laboral, xa que o noso paso pola política é temporal e non final". Con este preámbulo, Asemblea pola Unidade (ASpUN) comunicó ayer la renuncia al cargo de la concejala de su grupo Eva Rodríguez Calvar, delegada de Participación Veciñal, Transparencia e Asociacionismo de Cangas. La decisión se justifica "por motivos profesionais e laborais" y se hará efectiva en el pleno ordinario de junio, que probablemente se celebrará el viernes día 30. El siguiente miembro en la lista electoral de ASpUN -que cuenta con tres representantes en el Concello- es Moncho Fernández, exconcejal en Cangas y uno de los negociadores del pacto de gobierno con ACE y el BNG, pero la organización ya ha comunicado que no será él quien tome el relevo de Eva Rodríguez como edil, sino otra persona que decidirá la asamblea, previsiblemente entre hoy y mañana.

El compromiso político "non pode entorpecer o noso desenvolvemento persoal, académico e laboral, nin a procura dun emprego digno", señalan los dirigentes de Asemblea pola Unidade, que está representado en el Concello por Ánxela Vizoso, Tomás Hermelo y Eva Rodríguez. Los tres ediles se van turnando como "liberados" temporales en el gobierno local, que Rodríguez Calvar asumió entre junio de 2016 y mayo de 2017, cobrando la dedicación exclusiva que le corresponde al grupo, y acaba de entregar el relevo a su compañera Ánxela Vizoso, cerrando así el ciclo que había iniciado Hermelo.

El "modelo de toma de decisións asembleario" obliga a convocar a la militancia para decidir qué persona sustituirá a la concejala dimisionaria, indican desde ASpUN, que incide en que esa decisión "correspóndelle á nosa asemblea e non á orde de lista da candidatura". Ese proceso para cubrir la vacante "xa comezou e resolverase nos próximos días". Algunas voces apuntan sus preferencias por que la sustituta de Eva Rodríguez sea otra mujer para buscar la paridad en el gobierno y la Corporación. En ASpUN confían en que esa persona tome posesión "o máis axiña posible", a poder ser en el pleno de julio.

"Desde a Asemblea pola Unidade queremos agradecerlle á nosa compañeira o seu esforzo e traballo durante estes máis de dous anos ao fronte da concellaría, como no traballo interno, e desexámoslle o mellor na nova etapa que comeza", trasladan en un comunicado los compañeros de Eva Rodríguez.