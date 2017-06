El gobierno cangués amplía la zona peatonal al tramo final de la calle Moaña

Desde la Alcaldía de Cangas se propuso a la junta de gobierno local la ampliación de la zona peatonal en el Casco Vello, que afecta al tramo final de la calle Moaña. Está pegada a la zona peatonal del área do Costal, muy cerca del barrio de Outeiro y más abajo Fonteferreira. El equipo de señalización procedió estos días a colocar bancos de piedra y señales de prohibido estacionar. Según señala el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, no se elimina ningún aparcamiento en la calle Moaña al peatonalizar solo un tramo de la vía. Hay que recordar que, según la nueva ordenanza de zona peatonal, ya no es necesario que la ampliación de la misma se lleve a pleno, para que sea aprobada por la corporación municipal.

Satisfacción

El gobierno local está muy satisfecho de como está funcionando el plan de peatonalización del Casco Vello, de donde desaparecieron prácticamente los vehículos que antes estaban aparcados en las estrechas vías y que utilizaban el casco histórico como circunvalación para cruzar la vila.

Por otra parte, la brigada de Obras y Servicios que dirige la concejala Mercedes Giráldez (BNG) trabajó ayer en la calle Enseñanza. La intención es realizar con medios propios del Concello la apertura del vial para cambiar el saneamiento; la colocación de los tubos la realizará la UTE Gestión Cangas. La citada concejalía está pendiente de que llegue la aprobación de la Diputación de Pontevedra para realizar la nueva pavimentación con fondos del remanente de las obras del Plan de Concellos 2016.

Reposición

También manifestó la edil Mercedes Giráldez que el Concello de Cangas realizó en la calle Enseñanza la parte de reposición de servicios para que el coste no encarezca tanto y después será la empresa que salga adjudicataria del proyecto la que se hará cargo de la solera y de la nueva pavimentación. Una intensa jornada la que mantuvo ayer ocupada a la brigada municipal de Obras y Servicios del Concello de Cangas..