La obra del túnel puede cerrar el Corredor seis meses y retrasará la autovía al verano de 2018

Retirada de una de las vigas del paso superior del Mirador do Aviador, en Moaña, el pasado martes en el corredor. // Gonzalo Núñez

El Corredor do Morrazo volverá a registrar un corte prolongado, por lo menos de seis meses, tras el verano debido a la modificación del proyecto de ampliación del túnel de Montealegre, en Domaio, para no afectar al castro que se extiende por encima y la ladera sur, acordado tras el movimiento vecinal en la parroquia y de los Concellos de Moaña y de Cangas para pedir su salvación. El castro de Montealegre se veía afectado, en su ladera sur, con el proyecto de ampliación del corredor, que preveía la construcción de un túnel gemelo al actual, a un nivel más inferior, en esta ladera. Los estudios realizados por la Xunta han avalado la posibilidad de preservar el yacimiento y que se amplíe el túnel existente por ambos lados. Sin embargo, la medida supondrá otro cierre prolongado del corredor. La Consellería de Infraestructuras no quiere adelantar la duración del corte a la espera de la reunión que este viernes mantendrá la conselleria Ethel Vázquez con los alcaldes de Cangas y de Moaña, pero según las fuentes consultadas podría llegar a los seis meses, y suponer un retraso en la entrega de los dos primeros tramos de la nueva autovía AG-46, de 7,3 kilómetros entre Domaio y Meira, hasta la primavera de 2018. Sobre el retraso, la consellería sólo asegura que será un "ajuste" pero nunca será de un año.

La previsión que manejaba la Consellería era que ambos tramos estuvieran concluidos a finales de 2017 -el primero tiene un plazo de ejecución de 24 meses y el segundo, de 18-. El retraso será de unos meses, aunque antes del verano la autovía estará abierta, apuntan.

Reunión clave

La conselleira Ethel Vázquez presentará todos los cambios este viernes en Moaña a la alcaldesa, Leticia Santos; y a su homólogo de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Los regidores ya dijeron que había que anteponer la salvación del castro a este inconveniente, aunque también están a la expectativa porque no quieren caer en la trampa de que el túnel sea la excusa del retraso de la obra.

Santos asegura que su postura sobre el castro es la misma que si le preguntan que para para salvar la Catedral de Santiago, hay que desviar el tráfico, que a eso nunca se van a oponer porque es un yacimiento con más de 2.000 años de historia y que si se pierde no se podra recuperar nunca. Otra cosa, dice es que se vaya a sufrir un nuevo corte del corredor por una mala previsión como ya se ha sufrido entre noviembre y enero, con el intervalo de Navidad, cuando la Xunta se había anunciado que las obras no tendrían afección al tráfico. Santos acudirá a la reunión para exigir que se concrete el tiempo detallado del corte y velar porque esa alternativa de ampliación del túnel no afecte "a ninguna parte del castro. La regidora insistirá en que se adopten medidas para paliar las molestias a los conductores como volver a contar con una ambulancia de refuerzo, retomar frecuencias del transporte marítimo a Vigo y presencia de la Guardia Civil para regular el tráfico en las horas punta en la rotonda de Domaio.

Con la subdelegada

Dice que debido a las obras de ampliación del puente, se dejó un solo carril de entrada a la autopista AP-9 y al puente de Rande, que está provocando muchas retenciones. Por esta razón, ayer mismo mantuvo una conversación telefónica con la subdelegada del Gobierno, Ana María Ortiz, para buscar una solución a las retenciones, después de que siguieran sin respuesta al escrito que habían remitido hace más de un mes a Tráfico y al Ministerio de Fomento -como responsable de las obras en el puente-y ante las constantes quejas de los usuarios.

La alcaldesa considera necesaria la presencia de más Guardia Civil para regular el tráfico en la rotonda, por lo menos en horas punta, ya que está constatado que con la patrulla los tiempos de espera se reducen un 50%. Añade que las retenciones están provocando colas de hasta 2 kilómetros en Domaio,desde la rotonda hasta la farmacia y que colapsan el centro urbano de la parroquia, por lo que la afección es mucho mayor en unas horas en las que es frecuencte la presencia de alumnos cogiendo el transporte escolar o caminando hacia el colegio. La subdelegada del Gobierno le respondió que ya estaban trabajando en el tema y que concretarían una solución con Tráfico. Tras esta conversación, un asesor del gabinete que comunicó a la alcaldesa que en Tráfico respondieron que era mejor no regular, que ya había una patrulla pero que no podía estar de forma permanente porque debía atender incidencias.

Para Leticia Santos, la solución es que haya dos patrullas: una permanente en la rotonda y otra para cubrir incidencias.