Inquietud vecinal por los cambios catastrales en As Lagoas y los afectados se reúnen el martes con el alcalde

La aplicación por parte de la Dirección General del Catastro de la sentencia que obliga a dejar exentos del IBI urbano a aquellas parcelas que no tengan la consideración de solares edificables está generando inquietud y preocupación entre algunos vecinos de Bueu, especialmente los propietarios con terrenos en As Lagoas. Durante los últimos años han pagado por sus terrenos como si fuesen urbanos y ahora han empezado a recibir notificaciones de que en breve pasarán al catastro de rústica. Algunos de los afectados temen una especie de "recalificación" encubierta y mantendrán el próximo martes una reunión con el alcalde, Félix Juncal, para interesarse por el asunto.

Desde el gobierno local reconocen que en los últimos días han comenzado a recibir algunas dudas por parte de propietarios, pero desmienten que exista una recalificación de los terrenos y afirman que las parcelas seguirán siendo urbanizables. "Unha cousa é a calificación urbanística do terreno e outra cousa moi distinta é o seu carácter tributario", asegura el alcalde, Félix Juncal.

El regidor envía un primer mensaje de tranquilidad a los propietarios con terrenos en As Lagoas, que desde el Concello siempre han considerado como la zona de expansión natural del centro urbano. "Ese solo é e seguirá sendo urbanizable. O que pasa é que o Tribunal Supremo dictaminou que mentras unha parcela non esté en condicións de ser desenvolta urbanisticamente e non teña a consideración de solar debe tributar como se fose rústica", explica el alcalde buenense. Esto, según el ejecutivo local, no significa que esos terrenos pierdan su consideración de urbanizables. "Seguirán sendo edificables, pero temporalmente pasarán a tributar co IBI de rústica", insisten. Esto seguirá así hasta que se aprueben los instrumentos de desarrollo urbanísticos necesarios. En el caso de As Lagoas ese crecimiento deberá articularse a través de un plan parcial, tal como se contempla en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El cambio de tributación ha provocado alarma entre algunos propietarios, que han solicitado ya una reunión con el alcalde, que los recibirá el martes por la mañana. El regidor se muestra abierto a que acudan todos los afectados, pero solicita "tranquilidade" y pide que "non se deixen enganar". Justamente esta semana se aprobaron en el pleno las correcciones del PXOM previas a su aprobación definitiva.

Estos cambios responden a una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo, que ha supuesto un vuelco al modelo de tributación municipal en cuanto a la contribución según la naturaleza de las fincas. La resolución judicial afecta al suelo calificado como urbanizable en el que no se ha edificado nada.

Hasta la sentencia, los dueños abonaban por ellos el IBI urbano aunque en esas pacerlas no hubiera calles, aceras, luz o un edificio levantado. Pero el Supremo dictaminó que esa situación no podía seguir así y obligó a aplicar el IBI rústico mientras esos terrenos siguieran en la misma situación -sin un plan parcial o un proyecto de sectorización-, es decir, mientras permanecieran como solares vacíos sin contar con accesos, calles o servicios básicos como suministro eléctrico o de agua.