El plan de transporte integra 8 líneas en Moaña con escolares, crea dos a demanda y elimina Coiro

El nuevo plan de transporte público de Galicia, cuyo anteproyecto de explotación permanece en período de alegaciones hasta este viernes y que ya ha provocado la convocatoria de una huelga por parte de los sindicatos del sector, todos los martes y y miércoles a partir del día 20, afecta a la comarca de O Morrazo con una línea, la de Monbús que une Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo con anexos, técnicamente denominada XG525, que quedará vacante en agosto tras la renuncia de su concesionaria y que saldrá a concurso en este plan.

Dicho plan contempla en su conjunto en Galicia 42 contratos de explotación de empresas que renunciaron, de los que 10 corresponden a la provincia de Pontevedra. El anteproyecto de la línea que afecta a O Morrazo establece las dos nuevas modalidades de prestación: de transporte bajo demanda de los usuarios (mediante comunicación antes de las 20.30 horas del día anterior) y de integración del servicio con reserva de plaza para escolares. En este caso, los autobuses de la línea regular se abrirán a escolares. Moaña es uno de los municipios más afectados en este sentido. En el plan figura con 8 líneas de integración y dos de transporte bajo demanda. Las líneas de integración, cuyos horarios se adaptarán a las entradas y salidas de los centros escolares, son la 8 y 11 (Seara-O Casal), la 12 (Moaña-O Con); la 16 (Seara-Moaña Centro), la 17 (Seara-Igrexa), la 18 (Moaña-Muelle-O Con), la 19 (A Seara-Xunqueira) y la 20 (Seara-Peirao). En cuanto a las líneas de prestación a demanda figuran las líneas 8 y 11 (Seara-O Casal) y la 16 (Seara-Moaña Centro).

La empresa Monbús ya había renunciado el año pasado a esta línea de O Morrazo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó la prórroga de 10 años de las concesiones del transporte público que había hecho la Xunta. Pero tuvo que seguir prestando el servicio conforme la Lei 10/2016 de 19 de julio de actualización del sistema de transporte público de Galicia. Esta ley obligó a las concesionarias que habían renunciado a seguir un año más mediante un contrato que concluye ahora en agosto.

La adjudicación de la línea se resolverá antes de agosto mediante el sistema de concurso negociado, al que también puede concurrir Monbús, y con ella se estrenará este nuevo modelo de prestación bajo demanda de las personas usuarias y de integración de servicios con el autobús escolar.

Las condiciones del concurso no gustan a nadie y los concellos de Cangas y de Moaña están preparando una batería de alegaciones. El concejal de Mobilidade de Moaña, Ezequiel Fernández, asegura que el anteproyecto es incorrecto, impreciso, hay rutas irreales por donde no pasa un autobús, con cruces en donde es imposible que gire y hasta casi pasan por medio de fincas, refiriéndose a estrechas carreteras como la que va desde el IES A Paralaia hacia A Marrúa. Fernández ha detectado también errores en el grafiado de los planos y faltan muchas paradas. Por parte de Cangas, el problema en este anteproyecto de la línea es que no figura Coiro. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, asegura que el plan sólo afecta a la línea de Monbús, no a ninguna de Cerqueiro como había planteado ASpUN, y que las alegaciones del Concello irán centradas a la recuperación de la ruta en Coiro, que aparece sin paradas, y a conseguir una línea directa desde Cangas y Moaña al Hospital Álvaro Cunqueiro con horarios que se adaptan al de los trabajadores sanitarios y pacientes. Considera que no es lógico que la línea siga existiendo por Bouzas y no haya una directa: "Es como ir a París por Londres".

Respecto a la situación de la parroquia de Coiro, reconoce que "no nos podemos permitir quedarnos sin ruta de autobús; el servicio ya era escaso antes y lo que se propone es "una bestialidad".