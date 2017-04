Cangas reclama otra ambulancia tras quedar el domingo sin servicio por un solo accidente

Cangas vuelve a reclamar otra ambulancia. El accidente de tráfico en Herbello, con dos personas heridas, y el percance que tuvo un hombre 86 años, que cayó por las escaleras exteriores de un restaurante en las inmediaciones del aparcamiento de Rodeira, pusieron de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de que la zona cuente con otra ambulancia, y medicalizada.



El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ponía el grito en el cielo. No podía ser que O Morrazo se quedara sin ambulancias (la de Cangas y la de Bueu) por un siniestro y que la medicalizada, que emprendió camino para atender al anciano que cayó por las escaleras, viniera del Concello de Mos, ni siquiera del Concello de Vigo, tardando 25 minutos. El regidor local encargó un informe de lo sucedido al jefe del Grupo de Emergencias de Cangas, Cesáreo Coya. Asegura que que no pueden repetirse una situación como la que se dio el domingo, y recordó que durante el verano la población del municipio se multiplica por tres. Por eso Pazos recuerda al delegado de la Xunta de Vigo, Ignacio López Chaves, que no solo hay tiene que tratar con el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, del conflicto del consultorio de O Hío, sino otros temas, como el de la ambulancia o la falta de pediatras.



Xosé Manuel Pazos recuerda que la ambulancia con la que contaba Moaña y que atendía al Morrazo desapareció tan pronto se volvió a abrir el Corredor, además aclaró que la pagaba la empresa constructora, no la Xunta de Galicia. El alcalde de Cangas asegura que O Morrazo cuenta con la suficiente entidad como para tener otra ambulancia y que sea medicalizada. Afirma no entender la tozudez de Sanidade.