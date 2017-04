Más de 20 años de espera para abrigar el muelle de Domaio

La visita de la conselleira do Mar y de los técnicos ayer a Moaña se produjo después de atender al sector en las propias dependencias de la Consellería en las últimas semanas. "Decidimos manter sobre o terreno unha reunión de traballo para que foran conscientes de que non temos esquecidos os compromisos adquiridos sobre este muelle e explicar todas as dificultades técnicas que nos atopamos", relató tras la reunión la propia Rosa Quintana.



Después de recorrer el muelle del centro de Moaña, la conselleira acudió a la dársena de Domaio, requerida por los propios representantes del sector bateeiro que acudieron.



Comprobó la necesidad de abrigo de un muelle de Domaio que presenta problemas desde hace más de 20 años. "En inverno temos que amarrar os balandros en San Adrián pola falta de abrigo. Incluso no verán, se hai vento, non poden quedar en San Adrián", insistieron desde el sector mejillonero. Tienen su puerto base en Domaio al menos 15 barcos bateeiros.



"No seu día contabamos cun proxecto de ampliación que daría abrigo, pero os informes técnicos sinalaron que afectaba a algún polígono de bateas, por iso se desbotou. Agora é cuestión de analizar se contamos con algunha solución alternativa", explicó Rosa Quintana. En este caso la administración gallega no compromete fechas para dar a conocer un proyecto, como sí hace con A Mosqueira.