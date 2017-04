Cangas "rompe barreras" por el autismo

La Praza da Constitución de Cangas fue el escenario escogido por el Concello para la celebración de los actos de conmemoración del Día Mundial de concienciación del Autismo, que se organizaron conjuntamente con el Concello de Moaña, y que consistieron en una exhibición de hip hop, a cargo del grupo Boomox; y una suelta simbólica de globos azules, el color que simboliza la lucha para concienciar sobre el autismo y con el que el Concello ilumina de noche estos días la fachada consistorial.

La Asociación Autismo Morrazo, que participa en la organización de este programa y que aglutina a 17 familias con niños y adultos con autismo, habilitó una mesa con venta de camisetas y pulseras cuya recaudación se destina a sufragar los costes de los cursos de terapia que organiza este colectivo en Moaña.

Los actos, que se celebraron bajo el lema elegido por la Confederación de Autismo de España, "Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible", comenzaron a mediodía y reunieron a un nutrido grupo de familias. Fueron los pequeños los que se encargaron de lanzar al aire los globos azules en los que ataron papeletas con sus dibujos en torno a esta causa. "Estamos muy contentas, hubo mucha empatía, muy buena sensación y mucha acogida de la gente", aseguran Ana Pereira y Marga Durán, presidenta y vicepresidenta de Autismo Morrazo, respectivaemnte.

Con estos actos, Cangas aportó su "grano de arena" para que toda la sociedad se conciencie sobre este trastorno, denominado técnicamente Trastorno do Espectro do Autismo (TEA), y promover la inclusión social de las personas que lo padecen. La programación concluye mañana domingo en Moaña, día propio de la conmemoración mundial, con una masterclass solidaria de zumba, a cambio de un donativo de 3 euros, a las 11:00, en el pabellón de Reibón; sorteo de regalos aportados por los comerciantes de la Federación de comerciantes e industriáis do Morrazo (Fecimo) y suelta de globos