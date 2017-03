El Plan Móvese incluye 37 pasos elevados y 24 reductores de velocidad en viales provinciales

La construcción de 37 pasos de peatones elevados o lombos, 24 reductores físicos de velocidad y una inversión que se acerca a los 400.000 euros. Éste es el resumen de la primera fase del Plan Móvese de la Diputación de Pontevedra para la comarca de O Morrazo (incluyendo a Marín), que ayer se presentó en el Centro Social do Mar de Bueu con la presencia de los regidores de Cangas, Moaña y Bueu (Marín excusó su ausencia). A esas cuantías hay que unir 51.441 euros para el pintado horizontal de sus carreteras. Casi la mitad de la inversión se concentrará en el municipio buenense, mientras que la partida más pequeña es para Cangas. El diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, explicó que en el caso de Cangas habrá que añadir la futura urbanización del vial entre O Viso-Igrexario en O Hío y la recién finalizada en la carretera de Coiro.



La presentación de ayer en Bueu es la primera que se realiza a nivel comarcal y Benítez apuntó en su intervención que el objetivo del Plan Móvese "é procurar unha mobilidade segura e unha velocidade segura". El gran objetivo es reducir la velocidad a la que circulan los vehículos por las viales provinciales y puso un ejemplo ilustrador: "No caso dun impacto entre unha persoa e un coche que circula a 30 quilómetros/hora, nove de cada peóns sobreviven. Se a velocidade é de 80 por hora non sobrevive ningún". Por eso la principal medida que se quiere conseguir es reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora y para ello no hay más forma de obligar a los conductores que "os reductores físicos". Esto es, pasos de peatones elevados y los reductores físicos de velocidad. Estos últimos son parecidos a los lombos, solo que más pequeños y no son para cruzar los viandantes, solo para "calmar" el tráfico.



Por municipios, la mayor inversión se concentra en Bueu, con 191.074 euros y la construcción de 15 pasos de cebra elevados y otros 15 reductores físicos de velocidad. Las carreteras en las que se actuará serán la EP-1301 entre Beluso y A Portela, atravesando el polígono de Castiñeiras; la EP-1302 entre Beluso y Cabo Udra; la EP-1303 entre el Alto da Portela y Banda do Río (pasando por O Valado), la EP-1304 entre A Torre y el Igrexario de Cela; la EP-1305 entre el Igrexario de Cela-Outeiro-Bueu; la EP-1308 entre A Portela y Ermelo, pasando por Meiro; y finalmente la EP-1308 de acceso a la playa de Lagos. Todos estos viales y el de acceso a la Praia de Beluso serán pintados de nuevo, con la renovación de la señalización horizontal.



En Moaña la inversión será de 91.436 euros, con la construcción de diez pasos de peatones elevados y tres reductores de velocidad. Estos elementos estarán en la EP-1101 entre Moaña y Berducedo, la EP-1102 entre Meira y A Fraga; la EP 1103 entre Domaio y San Benito y la EP-1104 entre Abelendo y la parroquia canguesa de Coiro, pasando por Ameixoada. En este último vial se procederá también a la renovación del pintado de la calzada.



Cangas contará con la inversión más reducida en esta primera fase del Plan Móvese, algo que según Uxío Benítez se debe a la obra ya acabada en carretera provincial entre la Avenida de Lugo y A Boubeta y a que a mayores habrá que incluir la "actaución singular" que significará la urbanización de la carretera de O Viso, en O Hío, que ya incluirá este tipo de reductores de velocidad. En esta primera fase se prevé la construcción de dos pasos de peatones elevados y cinco reductores físicos de velocidad, que sumando el pintado de vías suma un presupuesto de 39.090 euros. Los viales que forman parte de esta primera relación son la EP-1001 entre Cangas-Coiro-A Madalena, la EP 1006 entre O Hío y Vilanova y la EP-1007, que es el acceso a la playa de Nerga. Las calzadas donde se repintará la señalización horizontal son las de A Madalena-Aldán, Vilariño-O Hío y O Hío-Vilanova.



En el caso de Marín hay diez pasos de peatones elevados y un reductor de velocidad. Los viales en los que se concentrarán las obras son Marín-Penizas, Seixo- Santomé, Campo-Pardavila y Marín Figueirido.