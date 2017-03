El Millo Corvo denuncia que el Concello no le entregó la ayuda de Turismo del año pasado

El XIX Encontro Degustación do Millo Corvo, que comienza mañana en Meiro, ha estado muy cerca de no celebrarse. Así lo asegura la directiva de la Asociación Cultural Meiro, que se encarga de su organización,que finalmente ha decidido continuar adelante "porque consideramos que despois de tanto traballo e tantos anos deberíamos seguir adiante". La razón que a punto ha estado de suspender la fiesta es la falta de sintonía con el Concello de Bueu con respecto a las ayudas públicas a esta celebración, que es la única del municipio que cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. De hecho, la asociación anuncia que ha rechazado firmar el convenio propuesto por el Concello "porque nos obrigaban a meter un patrocinio privado, sen que nos soubésemos as condicións dese acordo entre o Concello e o patrocinador privado".



La presidenta de la asociación, Victoria Martínez, asegura que desde el pasado mes de noviembre han presentado "numerosos escritos" para solicitar una reunión con el alcalde, Félix Juncal, en la que tratar los asuntos relacionados con la celebración en Encontro Degustación do Millo Corvo. Uno de los asuntos que querían aclarar es el destino de los más de 3.000 euros de la subvención concedida el año pasado por la Axencia de Turismo de Galicia por ser una fiesta de interés turístico. "Eses cartos non revertiron nesta asociación. O único que se cobrou foron os 3.300 euros do convenio co Concello de Bueu", afirman. Desde la asociación entienden que esas dos ayudas deberían ser independientes y reclaman una explicación del destino de la subvención concedida por la Axencia de Turismo de Galicia.



Victoria Martínez asegura que no fue hasta esta semana cuando recibieron una notificación del Concello de Bueu, en la que se planteaba firmar "un convenio como o do ano pasado", incluyendo un patrocinio privado. La decisión fue rechazarlo porque aseguran desconocer el contenido del acuerdo entre el Concello y el patrocinador privado, que es una entidad financiera. "O que pedimos é que se fagan cargo do importe da carpa, como veñen facendo con outras actividades que se celebran na vila dende fai anos", reclaman desde la Asociación Cultural Meiro.



La Diputación y el cartel



El colectivo también ha solicitado la colaboración de la Diputación de Pontevedra y en este sentido agradecen la celeridad con la que el diputado de Cultura, Xosé Leal, les atendió. La institución provincial se comprometió a imprimir la cartelería, aunque con una "sorpresa" para la organización. "Modificaron o cartel orixinal para incorporar un logo dun patrocio privado, que nos non autorizamos como organizadores do Encontro nin solicitamos, e polo que non esperamos recibir axuda algunha", se quejan. Desde la Diputación también se les instó a solicitar ayudas a Pontegal [un programa provincial para actuaciones culturales] para contar con tres de los grupos adheridos. "De momento non temos noticias da súa concesión", dicen.



El Encontro del Millo Corvo arranca mañana en los molinos de agua de O Canudo, con una muíñada a partir de las 18.00 horas y una queimada a partir de las 22.00 horas. Este año la cosecha del millo corvo procede de las fincas de Agrosouto, Chans y Barreiros y un año más ha estado en peligro por un visitante habitual: el jabalí. "Contabamos con ter máis, pero en liñas xerais a colleita boa. Pódese dicir que o millo corvo é moi resistente en todos os sentidos", sentencia Victoria Martínez.