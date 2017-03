El PP cangués se queja de "precipitación" para aprobar el reglamento municipal

La modificación del Reglamento Orgánico Municipal es una tarea necesaria, pero el momento actual no es el más conveniente para llevar a cabo esta tarea, en opinión del PP, que ve motivos sobrados para aplazar este trámite y pide al gobierno tripartito que lo deje sobre la mesa y se cree un grupo de trabajo que evalúe los cambios que se están produciendo y se defina con mayor precisión el texto del reglamento. "Porque non sería positivo facer unha aprobación agora e dentro duns meses vernos na obriga de facer unha rectificación e ampliación sustancial do documento", sostiene su concejal Pío Millán.



Uno de los motivos esgrimidos es que existen artículos en la propuesta que "discriminan claramente ao grupo maioritario da corporación municipal", limitando a un máximo de dos mociones por grupo o concejal no adscrito, sin tener en cuenta la proporcionalidad en función de su número de miembros. "A proporcionalidade non é un capricho do Partido Partido Popular de Cangas, senón que é a práctica habitual da maioría das administracións locais, sexan da cor política que sexan", repara Pío Millán, que considera más razonable que el reparto de propuestas se haga en función del número de miembros de cada grupo.



También recalca que no les parece el momento más adecuado para zanjar esta asunto, pues el Concello de Cangas está inmerso en un proceso de "importante transformación" con la puesta en marcha de la administración electrónica que afecta a los trabajadores municipales y a los ciudadanos, por lo que recomienda esperar. Asimismo, el PP echa de menos que no se concreten más los mecanismos de participación vecinal antes de plasmarlos en dicho reglamento.