"Discrepancias polos terreos" demoran la construcción del centro de salud en O Viso, según el PP

El grupo parlamentario del PP votó ayer en contra de una iniciativa de En Marea instando a la Xunta a "deixar de enganar á veciñanza" de Cangas y construya ya el centro de salud de O Hío-Aldán comprometido hace más de un lustro. Los populares aseguran que la Consellería de Sanidade "dispón de financiamento para facer fronte ao custo que suporía a licitación do proxecto" y considera aconsejable "unificar nun centro de saúde equidistante" los servicios que se prestan en los consultorios de Aldán y O Hío, con mayor cobertura humana y técnica, pero deja esa potestad a criterio del Sergas y alega que los terrenos de O Viso aportados por el Concello para ese fin "están a xerar discrepancias entre os veciños", argumento que los populares ya utilizaron en otras ocasiones. "No momento que haxa acordo entre todas as partes, procederase á licitación do proxecto definitivo", sostiene el portavoz de Sanidade del Grupo Parlamentario Popular, Aurelio Núñez Centeno.

El compromiso político de construir el centro de salud en O Hío nació en 2009, el Concello de Cangas invirtió en torno a 400.000 euros en los terrenos de O Viso con esa finalidad y la Xunta incluso llegó a presupuestarlo en el ejercicio de 2012, para desaparecer en los siguientes. Así se lo recordaron los representantes de En Marea en una proposición no de ley presentada en la comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia, que no prosperó por los votos en contra del PP. La diputada Eva Solla puso en duda "o compromiso do goberno da Xunta coa saúde das veciñas e veciños do Morrazo" y criticó el despilfarro de dinero público, tanto con la compra de unos terrenos que siguen paralizados como por el acondicionamiento de las actuales instalaciones. Lamenta que para el Partido Popular y la Consellería de Sanidade la construcción de dicho centro de salud "non é unha prioridade, pese a recoñecer as deficiencias sanitarias que ten que soportar a veciñanza de Cangas".

Los populares no tienen tanta prisa y señalan que la consellería que dirige Jesús Vázquez Almuíña "traballará nos vindeiros meses para definir os requerimentos" de ese centro de salud, "conforme ás necesidades asistenciais no concello de Cangas", y procederá a licitar el proyecto definitivo como paso previo a la construcción de dichas instalaciones "no momento que haxa acordo entre todas as partes", en palabras de Núñez Centeno.