JOsé BENITO VENCE DEZA "O goberno de coalición converteuse no período de máis inversións en Rodeiro"

José Vence é, xunto a Manuel Salgado, o político en activo máis veterano de Rodeiro. A súa decisión de abandonar este ámbito xa era algo sabido no escenario político local, posto que tanto aos edis socialistas como algúns membros doutros partidos xa lles comunicara a súa intención de abrir a porta a novas caras.

-Leva, literalmente, media vida en política. ¿Cál é o balance desta etapa que vai pechar?

-Pois moi positivo, porque tanto na oposición coma no goberno estiven sempre con moita ilusión. Comezamos na oposición (en 1987) con Natalio García como líder e eu de número dous. Ibamos como independentes, pero non tiña sentido continuar así e xa no mandato seguinte presentamos candidatura socialista con Horacio Ferradás pai. Sacamos cinco edís, e mantivémolos durante 12 anos. Tamén é certo que este resultado era posible grazas a que daquelas non había candidatura do BNG. Con Manuel Lamazares Pardo como alcalde era máis difícil exercer a oposición que co seu sucesor, Eliseo Diéguez, porque Lamazares xa viña da época da dictadura e Diéguez tiña unha visión e un trato moi diferente.

-E en 2007 protagonizan o primero goberno de coalición da historia da democracia en Rodeiro.

-En Camba levábamos máis de 100 anos sen un executivo socialista. Penso que fixemos un bo goberno, quizais foron os catro anos de maior inversión en Rodeiro, nos que se melloraron moitísimas pistas e se aproveitaron ben os plans E. Foi un goberno moi transparente, ata o punto de que a xente sabía cándo discutiamos Manuel Salgado e eu. É máis, penso que as maiorías absolutas nunca son boas, porque ese tipo de gobernos tenden a pensar que a súa opinión e forma de ver as cousas é a única válida.

-Sen embargo, a alianza con Salgado rematou mal, e foi a segunda crise con el despois das primarias. E a decisión de darlle licencias ás granxas de Aboldrón xenerou desencontros con Manuel Hermida.

-É certo, pero había un compromiso por escrito no que se recollía o relevo da Alcaldía no ecuador do mandato, e incluso penso que o normal tería sido que gobernase o PSOE nos dous primeiros anos, xa que tiña catro edís frente a dous dos independentes. En canto ás primarias, puxemos en marcha unha fórmula novidosa que nos autorizou o partido, de xeito que poideron votar tanto os que tiñan carné do PSOE coma os que integraran a candidatura e os interventores das últimas dúas eleccións. O acordo era que o que non gañase fose de segundo, e Salgado non o cumpriu. Pero eu estou disposto que volva ao PSOE se quere encabezar a candidatura, gostaríame que acabase a súa vida política no meu, no noso partido. En canto a Hermida, o das granxas de Aboldrón é un exemplo moi claro da transparencia do noso goberno: buscábamos sempre a legalidade, por enriba dos intereses persoais que puidera ter calque membro do executivo. Hermida sabe dabondo que non houbo traición.

-Fala vostede da inversión en melloras viais. O actual alcalde, Luis López, bautizara ao goberno de coalición coma "o da zahorra".

-Daquela López non era consciente da realidade do Concello, e agora que é alcalde fai o mesmo ca nó, porque se dá conta de que non hai orzamento que cubra un aglomerado ou o asfaltado. É coma o refrán de "a poder de chover, hai que coller paraugas".

-O seu maior logro foi a aprobación do PXOM. ¿Qué outra herdanza lle quedou ao PP, cando recuperou a Alcaldía en 2011?

-Tres días antes de deixar de ser rexedor, fun aos tres bancos nos que tiña contas o Concello e certificáronme o diñeiro que había, case un millón de euros de remanente. Unha parte procedía da época de Eliseo Diéguez e outra era da nosa, uns 500.000 euros nos que se incluía o ingreso de Enerfín. A un concello pequeno sempre lle vén ben un remanente para non ter que recurrir a créditos cando tén que afrontar gastos correntes e aínda non ingresou por impostos. Agardo que Luis López non o gaste antes das eleccións de 2019 [risas].