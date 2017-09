La cultura urbana irrumpe en el aula

La cultura urbana está en auge, pero no siempre es fácil acceder a ella a través de profesionales fuera de las grandes ciudades.Gracias a DepoRúarte y la Asociación Vella Escola, cerca de medio millar de jóvenes de Silleda disfrutaron en el IES Pintor Colmeiro de una jornada llena de ritmo en las que enseñaron a los chavales los pasos más básicos de breakdance, como hacer beatbox, el arte de pinchar y la mejor manera de saltar obstáculos en la disciplina del parkour.

Una tarde llena de actividades alternativas es la que pudieron disfrutar ayer los casi 500 jóvenes de Silleda -según las estimaciones facilitadas por la Diputación- que se dieron cita en el IES Pintor Colmeiro, a ritmo de beatbox y música electrónica en la iniciativa DepoRúarte, impulsada por el servicio de Cohesión Social y Juventud de la Diputación de Pontevedra. Hasta el pabellón del instituto, donde tuvieron que llevarse a cabo las actividades por culpa de la lluvia, acudió la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, y la diputada Digna Rivas, que estuvieron acompañadas por el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña.

Se colocaron un total de cuatro espacios: beatbox, parkour, breakdance y DJ, donde los alumnos pudieron rotar para probar las distintas especialidades, con uno o dos monitores en cada zona. En beatbox, uno de los espacios más concurridos, se les enseñó cómo realizar los distintos movimientos con la boca y controlar la respiración para conseguir los sonidos deseados. Encima de una alfombra, en tres filas, otro grupo de chavales consiguió llevar el ritmo más urbano e incluso intentó alguna que otra pirueta básica de breakdance. Ni los más mayores que había en el recinto pudieron resistirse a probarlo. En el área de parkour, los chavales consiguieron saltar unas cuantas cajas de madera, con mayor o menor éxito, pero con una gran sonrisa en sus caras. Ya por último, el DJ que puso la banda sonora al evento con los ritmos del beatbox de fondo, mostró a los niños como jugar con los platos y los volúmenes para hacer distintas combinaciones. La actividad de graffitis tuvo que ser suspendida porque estaba organizada para ser llevada a cabo en el exterior.

Los talleres estuvieron a cargo de la asociación Vella Escola, que lleva más de diez años organizando este tipo de eventos en Galicia con 25 artistas en los diferentes campos. Su función es la de acercar las actividades más urbanas a los lugares donde resulta más difícil acceder a ellas, no solo al público juvenil, incluyen a todas las edades. "Buscamos disciplinas que permitan expresarte a tu manera, no hay unas normas rígidas, y con esto conseguimos que cada uno pueda resaltar su propio talento", explica Pablo Castiñeiro, fundador de la agrupación. Como él mismo reconoce, se trata más de centrarse en disfrutar el proceso que en el resultado. La difusión de estas actividades alternativas sirve para que todos aquellos jóvenes que consideran que no encajan en lo que se suele ofrecer habitualmente en los clubes deportivos, también puedan disfrutar de ello. "Cada vez somos más aficionados a esta cultura, por lo que con estos proyectos conseguimos hacer un poco de piña, es algo que tiene mucho futuro", sostiene Castiñeiro.

El programa recalará el próximo sábado, entre las 17 y las 20 horas, en A Estrada.