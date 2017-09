Hacen horas de cola en la piscina climatizada para reservar plaza en los cursos de natación

Más de 170 usuarios no abonados aprovecharon el primer día de reserva de plaza de los cursos de la piscina climatizada // Bernabé / Adrián Rei

Numerosos usuarios no abonados de la piscina climatizada de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) hicieron ayer cola pacientemente durante horas para intentar reservar plaza en los cursos de natación del último trimestre del año.

Es ya todo un clásico el 1 de septiembre en A Estrada. Ante la exigencia de realizar la inscripción de modo presencial, los aspirantes se vieron obligados a madrugar. Aunque la instalación no abría hasta las 9.00 horas, una decena de usuarios ya hacía guardia a las 7.45 horas.

En total, según fuentes de la empresa que gestiona las instalaciones, Auga VA, en tan solo 3 horas se incribieron más de 170 personas. Aunque todos hicieron el esfuerzo de desplazarse ayer hasta la piscina climatizada y de aguardar pacientemente su turno para intentar obtener una plaza, no todos lograron su objetivo. Ya hay lista de espera en los cursos más solicitados. Es el caso de las clases de iniciación y perfeccionamiento que se impartirán para niños de 3 a 5 años los viernes a las 18.15 horas. También hay lista de espera ya en alguno de los grupos de natación infantil de los sábados por la mañana. En vista de la elevada demanda, la empresa concesionaria intentará ofertar algún horario alternativo pero no siempre puede hacerlo porque la piscina ya tiene reservadas algunas calles para los colegios que ofertan natación como actividad extraescolar (Pérez Viondi, O Foxo, Lourdes y Figueiroa, como centro con un mayor número de plazas al rozar el medio centenar), para el Concello y su Escola Deportiva Municipal o para los dos clubes de salvamento que realizan actividades en estas instalaciones (el Club Natación y Salvamento A Estrada y el Club Acuático Umia).

Muchos de los inscritos ayer todavía no saben si obtendrán plaza o no para el curso que querían. Desde la piscina climatizada se le comunicará en una semana o, a lo sumo, en dos. Entonces los admitidos deberán abonar una cuota de inscripción de 10 euros. De no hacerlo, perderán la plaza y entrará el siguiente en la lista de espera. Se intenta así evitar que inscritos en distintos cursos de diferentes entes impidan acceder a las plazas disponibles a personas que realmente sí que pretenden participar, como ocurría en años anteriores.

También en relación con las actividades de la piscina climatizada, cabe indicar que el Concello abrió ayer el plazo para anotarse en las actividades de piscina para mayores de 52 años o menores con una minusvalía igual o superior al 33%. Costará 20 euros por peresona del 2 de octubre al 29 de diciembre. Habrá clases los lunes, miércoles y viernes en horario matutino y los miércoles a última hora de la tarde.La inscripción puede realizarse de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas en Servizos Sociais del Concello. Se cerrará el día 15.