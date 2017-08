Crespo dice que el acuerdo con la UNED llega tarde al no abrir el centro el próximo curso

El portavoz municipal del PP,. José Crespo, cuestionó ayer la capacidad del gobierno municipal para gestionar el concello con solvencia y lo hizo mediante furibundos ataques contra su máximo responsable: el alcalde, Rafael Cuiña. El popular repasó algunos de los temas de actualidad de los últimos días y aprovechó su presencia en la emisora de radio municipal para cuestionar al mandatario por actuar con dos perfiles: por un lado del de alcalde y por otro en las comunicaciones públicas de su partido (Compromiso por Lalín) cuya autoría le atribuye siempre a Cuiña. Crespo, que ya lo había hecho en otras ocasiones, citó la "bipolaridad" del primer edil y comparó sus actitudes como representante público con las del guion de la obra Doctor Jekyll y míster Hyde, que, según sus reflexiones, definirían su carácter dual. "Cuando actúa como alcalde es una cosa y como Compromiso, otra", recalcó.

Para Crespo Iglesias una de las muestras de las dos caras, en este caso del gobierno, es el proyecto de climatización del auditorio de Vilatuxe. "¿Si la Xunta no le diese el 80 por ciento de los fondos se haría la obra?", preguntó, antes de precisar que el ejecutivo no reservó partida alguna para esta actuación en los presupuestos en vigor. Remarcó que la obra fue una iniciativa de su grupo y que había acudido con un representante de la banda de música a una reunión con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís, para interesarse por el proyecto.

Un día después de que el gobierno diese a conocer la reunión del alcalde con una representante de la UNED para tratar de reabrir el aula existente en el polígono Lalín 2000, José Crespo quiso recordar que la propuesta de su equipo apoyada por el edil Juan José Cruz exponía que el servicio debía reactivarse para el próximo curso universitario; es decir, para el 2017/2018 que arrancará el próximo mes y que en este caso no será posible. A su juicio, el mandatario demoró demasiado las conversaciones con la UNED y no ve razonable que desde que el PP presentó esta moción, en febrero, se esperase hasta finales de agosto para realizar esta gestión. Agradeció a Cruz el apoyo para sacar adelante una propuesta que permitirá "que Lalín vuelva a tener UNED aunque sea tarde. Fue la primera cosa que se cepilló este gobierno", remachó. Antes de analizar otras cuestiones, en las que remarcó siempre la incapacidad del primer edil y de su equipo, Crespo habló de un ejecutivo "en descomposición" por la marcha en un escaso margen de tiempo de los ediles Katia Procino y José Manuel Hermida. Y dijo que corresponde al regidor defenderse cuando Cruz ataca a su padre. "Nos acusa al PP de estar callados... defiéndete tú, que fuiste del PP toda la vida hasta que decidiste irte al monte", espetó, además de asegurar que el edil de Compromiso Miguel Medela "tenía el carné del PP".

Crespo también cuestionó el comportamiento de Rafael Cuiña en la decisión de la Xunta de no conceder un taller de empleo, una vez que como alcalde reconoce que la propuesta no habría logrado una buena puntuación y después su formación política ataca al PP y al ejecutivo autonómico por negar a Lalín este taller de inserción laboral. A su juicio, la Xunta no concedió este plan, en primer lugar, por haber presentado un proyecto técnico deficiente, además de quizá tener en cuenta la pobre ejecución que tuvieron los dos últimos aprobados, que no llegaría ni al 50%. Resaltó que el taller del Pazo de Liñares apenas ejecutó obras programadas y el último -Rivero Social- dejó a medias el plan de rehabilitación de las antiguas casas de profesores del colegio homónimo.