La XIV Romería Coral Galega congregará a 25 grupos el día 10 en Rodeiro

La 14ª edición de la Romaría Coral Galega, que tendrá lugar en el parque anexo al paseo fluvial de Rodeiro el próximo 10 de septiembre, contará con 25 formaciones participantes. Además de la anfitriona, la Coral Polifónica de Rodeiro, las voces de Deza también estarán representadas por las corales de Agolada y Botos. Contemplan el listado las formaciones perla del Río y Eterna Xuventude, ambas de Fene; Rondalla Alecrín, de Ourense; Baredo, de Baiona; Airiños de Nós, Mera y Polifónica de Oleiros, las tres del concello coruñés del mismo nombre; las santiaguesas Amigos de Compostela, Ponte Mantible, Asubío y Amigos do Castiñeiriño y La Salle; la Coral Endesa, de As Pontes de García Rodríguez; Fonte do Souto, de Culleredo; Ansuíña, de Baños de Molgas; Val do Avia, de Chantada; la de A Guarda y la de Barro, así como Ecos do Ulla, de Monterroso. Esta multitudinaria cita se presentará en un acto el próximo 7 de septiembre en Rodeiro, al que acudirán miembros del gobierno local y el presidente de la Federación Coral Galega (Fecoga), Antonio Rey Cornide.