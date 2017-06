El PP llama "troll" a Cuiña y cuestiona su faceta de "hacer oposición a la oposición"

A menos de una semana para que se agote el plazo para que la oposición de Lalín pueda registrar una moción de censura contra el gobierno de Rafael Cuiña, Partido Popular y ejecutivo han estado los últimos días tensionando más las ya de por sí paupérrimas relaciones entre ambas partes con acusaciones sobre las responsabilidades de unos y otros. El cuatripartito aprovechó la negativa de la Xunta al proyecto original del Centro de Alta Resolución (CAR) para cargar contra el grupo de José Crespo por su "complicidad" con un gobierno autonómico del mismo signo. Y el PP, también en la última semana, desplegó una campaña contra lo que considera un cuatripartito débil, incapaz en la gestión y "a la deriva".

La aprobación de los presupuestos es uno de los principales argumentos de lea política y, mientras el ejecutivo acusa al PP de vetarlos y en consecuencia que la cuenta no entre en vigor, los populares recuerdan que es el gobierno el que deber tener la habilidad para buscar apoyos, además de haber tardado meses en poner encima de la mesa una propuesta. Ayer el principal grupo de la oposición preguntó al alcalde si los empresarios que le habrían hablado del retraso en las cuentas son los mismos a los que les mostró los mensajes con el conselleiro Alfonso Rueda, además de recordarle que no ofreció explicaciones sobre este episodio y que en caso de no hacerlo habrá "medidas contundentes".

El PP insiste en que a sus representantes les llegan múltiples quejas sobre el abandono del rural, los 800.000 euros que se dejaron de invertir, la reducción de las partidas de empleo "o el castigo continuo al comercio, para el que sigue reteniendo una ayuda de 60.000 euros". También cuestiona el estado de zonas verdes, Paseo do Pontiñas, parques o la Carballeira do Rodo.

En relación a los presupuestos vuelven a reiterar que fue su gobierno el que los retrasó "de forma intolerable" una vez que no movió ficha entre el 2 de diciembre del año pasado y el 23 de marzo. Y también lo responsabiliza de dejar pasar 35 días desde que el PP comunicó su no a negociar hasta que convocó el pleno. Pero además cita que si hoy Lalín no tiene presupuesto es solo por responsabilidad del cuatripartito "a la deriva" que retrasó las cuentas sin justificación durante 146 días. "Lo lamentable es que pretenda buscar culpables de su incompetencia".

Los populares dicen a Cuiña que su "enfermiza necesidad de hacer oposición de la oposición" está provocando que deje el timón del concello, que parezca superado y que con "tantos frentes abiertos ya no sabe para donde mirar o atender". Piden tranquilidad al mandatario que, dicen, dejó las redes sociales para no escuchar "el clamor de un pueblo" hablándole de sus incompetencias y de sus promesas incumplidas. "El regidor decidió esconderse detrás del perfil de Compromiso por Galicia para actuar como un troll, colgando notas de prensa que no guardan ni el más mínimo decoro político". Además, discrepan con el argumento de Cuiña en relación a que las urnas colocaron al PP en la oposición cuando este partido sacó 20 puntos porcentuales a la segunda lista más votada en los comicios locales.

En otro orden de cosas, el grupo municipal popular lamenta que el ejecutivo local solo pretenda hacer política y moverse en una estrategia de réditos electorales en relación a la construcción del complejo sanitario pendiente. En este sentido manifiestan que el PP local ya ofreció varias explicaciones sobre el CAR, "pero no hay peor sordo que el que no quiere oír", sentencia, en relación al ejecutivo.