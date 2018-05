Desarticulan una banda luso-arousana por supuesto tráfico de heroína llegada de Holanda

Hace tiempo que la Fiscalía Antidroga advierte de que la provincia de Pontevedra se está convirtiendo en lugar de paso de la heroína que procede de Holanda y el este de Europa y que va camino del resto de España y de Portugal. Y esto era presuntamente lo que hacía la supuesta banda de narcotraficantes desarticulada ayer en una operación internacional coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados y la Fiscalía Antidroga. Seis personas han sido detenidas en el operativo, que se inició hace un par de días con el registro de un coche en Sanxenxo, en cuyo interior aparecieron siete kilos de heroína y 20 de sustancias de corte. El vehículo procedía de Holanda.

Se trata de una investigación conjunta de la Udyco-Pontevedra de la Policía Nacional, el equipo contra la delincuencia organizada de la Guardia Civil (EDOA), el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Judiciaria de Portugal.

El operativo se puso en marcha a caballo entre las localidades de Cambados y Sanxenxo. A raíz de las pesquisas realizadas por los distintos cuerpos de seguridad en los últimos días se pudo interceptar un vehículo en el término municipal de Sanxenxo en el que viajaban dos ciudadanos lusos, un hombre y una mujer.

Uno de ellos, a prisión

Estos dos primeros detenidos ya pasaron a disposición judicial en Cambados durante la mañana de ayer, decretándose el ingreso en prisión del varón, conductor del vehículo en el que se encontraba la droga, mientras que el juzgado puso en libertad a la mujer que lo acompañaba. Eso sí, se adoptaron medidas cautelares dado que deberá realizar comparecencias mensuales ante el juzgado. Ambos están investigados por un delito contra la salud pública.

Hay al menos otras cuatro personas detenidas más, que está previsto que pasen a disposición judicial en Cambados a lo largo de la mañana de hoy. Ayer se habrían realizado varios registros en distintos puntos de Sanxenxo.

El más llamativo fue el que se llevó a cabo por los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas (acompañados de una comisión judicial) en una vivienda de un vecino de O Grove de unos 35 años de edad afincado desde hace tiempo en Vilalonga.

Se trata de una vivienda en el lugar de Gondariño, en la parroquia de Vilalonga.

Se trata de un chalé al que los agentes llegaron en torno a las once de la mañana y que no abandonaron hasta las tres de la tarde, después de cuatro horas de minucioso registro en presencia del investigado. Se pudo observar como los agentes revisaron arquetas o desmontaron las cajas de las persianas en busca de evidencias, al mismo tiempo que se empleó en el registro un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil. Distintas fuentes indican que en este registro no se hallaron sustancias estupefacientes aunque los agentes sí abandonaron el lugar portando efectos en una caja de cartón.

Finalizado el registro, este vecino de O Grove (que reside en la vivienda junto a su mujer y sus tres hijos), fue conducido a un coche policial y abandonó el lugar custodiado por los agentes.

El investigado es Eloy G.T., y se trata de un hombre que supuestamente trabaja de taxista (tiene la licencia en O Grove) aunque fuentes consultadas explican que no se deja ver mucho por las paradas, pues según él mismo afirmaba, la gente que quería que le llevase a algún lado acostumbraba a llamarle a él directamente. Los agentes registraron también su vehículo, un Peugeot blanco, y una moto. En la tarde de ayer todavía se realizó un último registro en Sanxenxo.

Delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, felicitó a las fuerzas de seguridad por este dispositivo, y destacó que aunque no se trata de una cantidad de droga "exageradamente alta" como en otras ocasiones, sí considera que es un alijo "importante" por el tipo de sustancia que se incautó, como es la heroína.

Villanueva subrayó que con este operativo "se pone coto a la entrada de esta droga tanto en el mercado gallego como a nivel internacional". La operación desarrollada por el juzgado de instrucción número 3 de Cambados está declarada secreta por el momento, aunque los de ayer se consideraban los últimos registros.