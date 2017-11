Independientes de Meaño exige una solución a la falta de luz pública en la localidad

Meaño Independente apremiaba ayer al gobierno de la localidad a poner los medios necesarios para subsanar los problemas con puntos de luz del alumbrado público que no funcionan.

La demanda la planteaba esta agrupación formalmente a través de un escrito entregado por registro en el Consistorio.

En el mismo la formación de Aspérez Montes se hacía eco de "las numerosas quejas sobre deficiencias y falta de alumbrado público en distintos puntos del municipio", y acto seguido se demandaba del concello que pusiera los medios "para la inmediata resolución del problema, no debiendo admitir los vecinos que cumplen con el pago de sus impuestos ninguna respuesta que no sea el arreglo y reposición del alumbrado, haya no electricista disponible", subrayan desde la formación independiente.

Y es que según apunta el propio concejal Aspérez Montes "el Concello carece de electricista en este momento y la empresa encargada del mantenimiento solo presta sus servicios un día por semana, y ese tiempo está resultando insuficiente para subsanar todos los problemas". con los consecuentes tastornos por la deficiente iluminaicón en zonas neurálgicas de la localidad.

Consideran que son traajos urgentes en especial ahora que anochece antes.